Xi Jinping avisa al Ejército que está supeditado al "liderazgo absoluto" del Partido Comunista

Guardar

El presidente de China, Xi Jinping, ha avisado este viernes al Ejército que su autoridad está completamente supeditada al "liderazgo absoluto" del Partido Comunista en un discurso que ha tenido de fondo la larga purga que el mandatario asiático lleva emprendiendo contra la corrupción reinante en la cúpula militar.

Durante su comparecencia ante el Politburó del Comité Central del partido, que está de sesión este viernes, Xi ha avisado de que el Partido Comunista es la base fundacional del Ejército chino y la guía de sus actividades.

"La construcción política del Ejército constituye el fundamento sobre el que se asienta el Ejército Popular y determina la orientación y la naturaleza de la modernización de la defensa y de las Fuerzas Armadas", ha manifestado en su discurso, recogido por la agencia oficial de noticias, Xinhua.

PUBLICIDAD

Desde 2023 el mandatario chino ha destituido a dos vicepresidentes militares, a tres miembros de la cúpula del Ejército chino, la Comisión Militar Central, a un exministro de Defensa y al menos a una docena de generales de alto rango que dirigían mandos militares. El movimiento más sorprendente fue la destitución de Zhang Youxia, el oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder.

Por ello, ha considerado imprescindible, de cara al futuro, "mantener sin vacilaciones y reforzar el liderazgo absoluto del Partido sobre el Ejército", y "consolidar las bases ideológicas para que oficiales y soldados escuchen al Partido y lo sigan, garantizando que las fuerzas armadas permanezcan siempre bajo su dirección".

PUBLICIDAD

Para ello es necesario "profundizar la lucha contra la corrupción", a través del perfeccionamiento de los sistemas de supervisión de los grandes proyectos para asegurar que las iniciativas militares "cumplan con los estándares de calidad" necesarios.