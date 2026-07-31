Un tercio de las grandes empresas españolas no ha integrado ninguna medida para la Ley de la IA

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Casi un tercio de las grandes empresas españolas siguen sin estar preparadas para la Ley de la Inteligencia Artificial (IA) que entrará en vigor el próximo 2 de agosto, mientras centran sus esfuerzos en la formación de empleados, la creación de comités de gobernanza y las políticas internas de uso.

Las obligaciones de transparencia reguladas por el Reglamento Europeo de IA comenzarán a aplicarse este próximo domingo. Sin embargo, a pesar de esta inmediatez, el último estudio de Entelgy, The BusinessTech Consultancy, señala que el 31,7 por ciento de los CEOs de grandes empresas todavía no han implementado medidas para respetar esta ley.

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La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento UE 2024/1689, conocida como EU AI Act) es la primera regulación integral sobre IA en el mundo. El Artículo 50 de dicha ley entrará en vigor el 2 de agosto, y fija las obligaciones de transparencia para las empresas y profesionales que utilicen o desplieguen sistemas de IA.

Hay otras dos obligaciones que llevan más de un año vigentes, y que muchas empresas todavía siguen sin cumplir. Una es la obligación de garantizar la alfabetización en IA de las plantillas (en vigor desde febrero de 2025), y la otra, el régimen aplicable a los modelos de propósito general (vigente desde agosto de 2025), aunque este solo afecta a los creadores y desarrolladores de los grandes modelos de IA.

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A ello se le suman las prácticas de IA prohibidas, como el scoring social, manipulación encubierta, o biometría no autorizada, que pueden alcanzar sanciones de 35 millones de euros o el 7 por ciento de la facturación global de la compañía.

El informe señala que casi el 70 por ciento de las compañías ya ha adoptado medidas para adaptarse a las exigencias de la ley, y entre ellas destacan, con un 70,7 por ciento de los casos, la formación de los empleados en el uso responsable, la creación de un comité o responsable de gobernanza de la IA con el 47,3 por ciento, y el establecimiento de políticas internas para su uso con el 33,7 por ciento.

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"Las empresas deben asimilar que el cumplimiento de la Ley de IA no se soluciona simplemente comprando 'software' con licencias seguras. Se trata de un reto organizativo que exige criterio propio, políticas claras y una acción inmediata por parte de los comités de dirección", ha señalado al respecto el director de Cambio Digital en Entelgy, Alfredo Zurdo.

FALSAS CREENCIAS SOBRE EL REGLAMENTO EUROPEO DE IA

No obstante, Entelgy advierte de que hay muchas empresas que corren el riesgo de sufrir graves sanciones por falsas creencias sobre el Reglamento Europeo de IA.

Una de ellas es que haya que esperar a una ley nacional para empezar a cumplir con la ley, algo falso, ya que el Reglamento Europeo es de aplicación directa en España y ya lo supervisa la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial).

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Otra falsa creencia es basarse en que el contrato de privacidad del proveedor protege legalmente. Esto se debe a que el riesgo lo determina el uso de esta tecnología y no la herramienta en sí. Es decir, acciones como utilizar IA para cribar candidaturas en un proceso de selección convierte el sistema utilizado en "alto riesgo".

Por otra parte, cabe recordar que las obligaciones aplicables a los sistemas de alto riesgo, como los utilizados en selección de personal, biometría o evaluación de solvencia, quedarán aplazadas hasta diciembre de 2027 en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea el recién aprobado Digital Ómnibus sobre IA.

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Teniendo esto en cuenta, la tercera falsa creencia que recoge el informe se basa en que el aplazamiento hasta 2027 elimina la urgencia para aplicar medidas y cambios estructurales. Sin embargo, la compañía ha subrayado que no es así, ya que es urgente identificar y clasificar qué sistemas son de alto riesgo, y la obligación de formar al personal está vigente desde febrero de 2025.

Por último, la compañía también ha desmentido que los asistentes virtuales básicos no requieran medidas adicionales. Por ejemplo, desde este próximo 2 de agosto habrá que advertir al usuario de que está interactuando con una IA y, en este sentido, no importa lo simple que sea.

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"Un FAQ conversacional que omita ese aviso incumplirá la ley desde ese mismo día, aunque su riesgo general sea mínimo", ha ejemplificado Entelgy.