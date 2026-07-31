Un derrumbe en un túnel deja cuatro muertos y seis heridos en el norte de China

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Pekín, 31 jul (EFE).- Un derrumbe registrado en un túnel de un proyecto de almacenamiento de energía por aire comprimido en la región autónoma septentrional china de Mongolia Interior ha dejado al menos cuatro muertos y seis heridos, informó la agencia estatal Xinhua.

El suceso se produjo alrededor de las 03:50 de la madrugada de este viernes (19:50 GMT del jueves) en el condado de Zhuozi, ciudad de Ulanqab, cuando colapsó un tramo en construcción de la obra, a cargo de la constructora estatal China Railway Construction Corporation (CRCC).

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El balance provisional facilitado por las autoridades locales es de cuatro muertos y seis heridos como consecuencia del derrumbe.

Los equipos de rescate acudieron de inmediato al lugar, donde continúan las labores de atención médica a los heridos, la intervención en el sitio, la investigación de las causas y otras actuaciones de seguimiento. EFE