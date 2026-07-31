Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un derrumbe en un túnel deja cuatro muertos y seis heridos en el norte de China

Guardar

Pekín, 31 jul (EFE).- Un derrumbe registrado en un túnel de un proyecto de almacenamiento de energía por aire comprimido en la región autónoma septentrional china de Mongolia Interior ha dejado al menos cuatro muertos y seis heridos, informó la agencia estatal Xinhua.

El suceso se produjo alrededor de las 03:50 de la madrugada de este viernes (19:50 GMT del jueves) en el condado de Zhuozi, ciudad de Ulanqab, cuando colapsó un tramo en construcción de la obra, a cargo de la constructora estatal China Railway Construction Corporation (CRCC).

PUBLICIDAD

El balance provisional facilitado por las autoridades locales es de cuatro muertos y seis heridos como consecuencia del derrumbe.

Los equipos de rescate acudieron de inmediato al lugar, donde continúan las labores de atención médica a los heridos, la intervención en el sitio, la investigación de las causas y otras actuaciones de seguimiento. EFE

Últimas Noticias

El Supremo de Brasil autoriza investigar al hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

El Supremo de Brasil autoriza investigar al hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

China refuerza sus "patrullas" al este de Taiwán y eleva la presión militar sobre Taipéi

Infobae

Un doctor nipón pasa del sismo en Venezuela al del archipiélago: la tensión era "extrema"

Infobae

Corte Constitucional de Perú anula proceso contra expresidente Humala y saldrá de prisión

Infobae

La actividad manufacturera de China pierde impulso y se contrae en julio

Infobae