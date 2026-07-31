Taipéi condena de forma "enérgica" las "patrullas" marítimas de China al este de Taiwán

Guardar

Taipéi, 31 jul (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán expresó este viernes su "enérgica condena" tras el anuncio, por parte de China, de una nueva ronda de "patrullas rutinarias de aplicación de la ley" en aguas al este de la isla, una operación que, según Taipéi, forma parte de las tácticas de "guerra cognitiva" de Pekín.

En un comunicado, la CGA indicó que mantiene un "estrecho seguimiento" de los movimientos de los buques 'Xiushan' y 'Chongming' de la Guardia Costera de China (CCG), que a las 08:00 horas de este viernes (00:00 GMT) se encontraban, respectivamente, a unas 151 millas náuticas (279 kilómetros) al este de la isla Orquídea y a unas 43 millas náuticas (79,6 kilómetros) al noreste de la misma.

PUBLICIDAD

Estas ubicaciones se encuentran fuera de los límites tanto de las aguas territoriales como de la zona contigua de Taiwán, que se extienden a 12 millas náuticas (22,2 kilómetros) y 24 millas náuticas (44,4 kilómetros) de sus costas, respectivamente, aunque ambas se sitúan dentro del área que Taiwán considera su zona económica exclusiva, que puede extenderse hasta las 200 millas náuticas (370 kilómetros).

"Actualmente, el buque 'Taipéi' y otras embarcaciones de la Administración de la Guardia Costera continúan monitorizando (los barcos chinos) en la zona", señaló la CGA para subrayar que la República de China (nombre oficial de Taiwán) es un "Estado soberano e independiente" que no está subordinado a la República Popular China.

PUBLICIDAD

"China, de forma malintencionada y mediante manipulación política, difunde informaciones falsas como las expresiones 'isla china de Taiwán' y 'patrullas de aplicación de la ley'. La Administración de la Guardia Costera condena enérgicamente que la parte china se aparte de la realidad", subrayó el comunicado.

Estas declaraciones se producen después de que la CCG anunciara este viernes que el grupo de tareas liderado por el buque 'Xiushan' había realizado ese mismo día "patrullas rutinarias de aplicación de la ley, conforme a la legislación, en las aguas situadas al este de la isla china de Taiwán".

PUBLICIDAD

China reforzó su presencia marítima al este de Taiwán tras el anuncio, el pasado 28 de mayo, del inicio de negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, un área que se extiende frente a la costa oriental del territorio autogobernado.

Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino porque sería la que emplearían países como Estados Unidos y Japón para brindar ayuda a la isla en caso de invasión o bloqueo marítimo por parte de China, según analistas de defensa.

PUBLICIDAD

De hecho, los expertos creen que el actual despliegue chino podría ser la antesala de una cuarentena con la que Pekín podría detener, inspeccionar o incluso abordar buques comerciales con destino a Taiwán y cortar el suministro de elementos básicos, como el gas natural licuado, principal fuente de generación eléctrica de la isla. EFE