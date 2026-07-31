Trump quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumple su parte en plan de paz en Gaza

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Washington, 31 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumple su parte para garantizar el éxito del plan de paz respaldado por el estadounidense en Gaza y el acuerdo de desarme con Hamás, indicó un funcionario de la Administración republicana según recogen medios este viernes.

"No le pedimos a Israel nada más que aceptar el plan de 20 puntos al que dieron su visto bueno inicialmente, por lo que confiamos plenamente en que lo respetarán. Si no lo hacen, obviamente el presidente Trump se sentiría muy, muy decepcionado", dijo el funcionario citado por la cadena CNN.

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Agregó que "dada la cantidad de asuntos que tienen entre manos", no cree "que Israel quiera convertir esto en un problema mayor en este momento".

"Por eso creemos que seguirán siendo buenos socios en este proceso y cumplirán con lo acordado", advirtió.

Sobre los plazos para completar el desarme del grupo islamista palestino, el funcionario estadounidense apuntó que debido a la complejidad de este acuerdo, están dando prioridad a tomar las decisiones adecuadas más que a ceñirse a un calendario estricto.

"Creo que en las próximas semanas seguiremos ultimando los detalles de todo, y estimo que podremos ver avances en el transcurso del próximo mes o dos", afirmó.

La víspera, Trump anunció que la Junta de Paz que creó para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos armados palestinos en el enclave palestino, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en la Franja.

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La hoja de ruta para el cese de hostilidades compartida por la Administración, contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares del grupo, el desmantelamiento de túneles y arsenales y un sistema de supervisión internacional durante el proceso.

También establece que la primera condición para avanzar será un cese completo de las operaciones militares y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el acuerdo de alto el fuego, además de contemplar una retirada gradual de las fuerzas israelíes.

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La Junta de la Paz publicó este viernes en X los puntos de esta hoja de ruta, en la que se estipula que Israel debe "completar sin demora los compromisos pendientes del Protocolo de Sharm el Sheij, particularmente el cese de las operaciones militares", algo que también deberán cumplir "Hamás y las facciones palestinas".

También informó que la negociación del calendario para implementar la segunda fase del plan de paz, que incluye la desmilitarización, la formación del nuevo cuerpo gobernante, la retirada ampliada del Ejército israelí y la reconstrucción de Gaza, se realizará dentro de los 14 días posteriores a la aprobación de esta hoja de ruta, aunque este plazo puede ser prorrogable.

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Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye "la obligación" de Israel "de retirarse de la Franja de Gaza".

De momento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se ha pronunciado públicamente al respecto. EFE