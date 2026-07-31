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Retornados ya a Marruecos 25.000 migrantes de los 50.000 que han entrado a Ceuta

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Madrid, 31 jul (EFE).- Más de 25.000 migrantes han retornado ya durante este viernes a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que habían entrado de forma irregular a la ciudad española de Ceuta en los últimos días, informó el Ministerio español del Interior.

El Ministerio calcula que durante esta mañana y hasta las 13.30 horas (11.30 GMT) ya han salido desde Ceuta hacia Marruecos más de 25.000 personas.

La previsión es que la cifra aumente a lo largo de la jornada de forma ostensible, ya que las salidas de esa ciudad española del norte de África hacia territorio marroquí se están produciendo a un ritmo muy alto, de unas 150 personas por minuto, añadió Interior. EFE

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