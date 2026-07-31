Polonia descarta que el misil ruso que cayó en su territorio supusiera una amenaza para zonas pobladas

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El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha explicado este viernes que no se derribó el misil ruso que violó el jueves el espacio aéreo del país porque no sobrevoló zonas pobladas, en caso contrario sí se hubiera actuado como ya sucedió en septiembre del año pasado cuando ingresaron varios drones.

Estas han sido las explicaciones que el ministro ha dado ante el Parlamento polaco, después de que la oposición hubiera puesto en duda la gestión del Gobierno a esta crisis. Kosiniak-Kamysz ha señalado que la respuesta de los pilotos a la hora de derribar objetos en el espacio aéreo difiere en tiempos de guerra y de paz.

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Este misil, ha explicado el ministro de Defensa, formaba parte de una veintena más que sobrevolaron cerca de la frontera con objetivo Leópolis, sin embargo acabó desviándose y entrando en el espacio aéreo polaco, informa la agencia PAP.

En ese sentido, ha incidido en que si el misil hubiera puesto en riesgo zonas pobladas, se hubiera derribado. Dicho proyectil, modelo Kh-101, fue seguido de cerca por caza F-16 hasta que cayó por sí solo finalmente en la aldea de Tarnawa-Kolonia, en el sureste de Polonia.

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"Es responsabilidad del soldado decidir cuándo apretar el gatillo. Apoyen al Ejército polaco y dejen que opere", se ha dirigido el ministro de Defensa a la bancada de la oposición, a la que ha acusado de no percibir a Rusia como una amenaza y si a Ucrania, según el cariz de algunas de sus declaraciones anteriores.

Kosiniak-Kamysz ha aprovechado su intervención para afear a la oposición su postura durante esta crisis y ha recordado las trabas que han venido poniendo a cada iniciativa para ayudar a Kiev. "A pesar de sus gritos y desinformación, seguiremos ayudando a Ucrania", ha reafirmado.

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Así, ha recordado el "caos" que provocaron cuando Polonia, "a petición de Estados Unidos" transfirió un lote de misiles Patriot a Ucrania para reforzar su defensa aérea. "Cuantos más misiles sean derribados en territorio ucraniano, menor será la amenaza para Polonia", ha apuntado.