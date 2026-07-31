Mayor servicio de libros electrónicos ruso retira productos relacionados con Pável Dúrov

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Moscú, 31 jul (EFE).- El mayor servicio en línea de libros electrónicos y audiolibros en Rusia, Litres, retiró este viernes de la venta el libro 'El Código Dúrov', de Nikolái Konónov, que se basa en la creación de la red social rusa Vkontakte (el Facebook ruso) y su fundador, Pável Dúrov, también creador de Telegram y quien ayer fue declarado extremista por las autoridades rusas.

"El Grupo de Empresas Litres opera de conformidad con la legislación rusa", informó la empresa a medios rusos, citado por el portal de Meduza.

Los negocios rusos comenzaron a retirar productos relacionados con el emprendedor ruso, que desde hace años vive en el extranjero.

El jueves las autoridades rusas incluyeron a Dúrov en el listado de terroristas y extremistas después de que el Servicio Federal de Seguridad ruso lo acusara de colaborar con el terrorismo.

Las fuerzas de seguridad rusas basaron sus acusaciones en la negativa de Telegram a no eliminar canales y chat que según las autoridades rusas infringían la ley.

Anteriormente, el funcionamiento de Telegram, la red social más popular del país, ya fue bloqueado y quedó únicamente disponible a través del uso de redes privadas virtuales. EFE