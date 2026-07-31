Los hutíes impiden el paso de ocho petroleros saudíes por Bab el Mandeb

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Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado este viernes que sus fuerzas han desviado hasta ocho petroleros saudíes que trataban de cruzar el estrecho de Bab el Mandeb, en el marco de su bloqueo naval impuesto a Arabia Saudí.

El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, ha anunciado en redes sociales que "se ha obligado a ocho buques petroleros saudíes a cambiar su rumbo hacia Al Raya al Salé", lo que ha enmarcado en la política de los rebeldes de "bloqueo por bloqueo".

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"Las Fuerzas Armadas confirman que continúan con la operación de bloqueo contra el enemigo saudí y que su mano alcanzará a sus buques siempre que sea posible (...) No escatimaremos esfuerzos para poner fin al bloqueo y recuperar todos los derechos" del pueblo yemení, ha asegurado.

Arabia Saudí ha presentado este mismo jueves su proyecto para constituir una coalición militar de defensa marítima con el respaldo de trece países, entre ellos Turquía, Egipto, Qatar o Bahréin para mejorar la protección de "las rutas marítimas internacionales y abordar las amenazas a la navegación marítima y el comercio global" en el estrecho de Bab al Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén.

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