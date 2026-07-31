Lituania ve en la crisis de Ceuta una "llamada de atención" pero pide implicación de la UE "de norte a sur"

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El ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha considerado este viernes que el repunte de llegadas a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos en las últimas jornadas, con la incursión ilegal de unas 60.000 personas, es una "llamada de atención para Europa" y ha reclamado mayores inversiones en las fronteras, poniendo como ejemplo "la presión migratoria orquestada por Bielorrusia" hacia su país.

"La seguridad de Europa comienza en sus fronteras exteriores. Los acontecimientos en Ceuta, España, son una llamada de atención para Europa. Tras haber hecho frente a la presión migratoria orquestada por Bielorrusia, Lituania sabe lo que hace falta para defender la frontera exterior de la UE", ha señalado en sus redes sociales, antes de sacar pecho de las "importantes inversiones" destinadas a la protección de sus fronteras.

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El dirigente lituano ha defendido este tipo de políticas incidiendo en que "no se trata solo de una cuestión de seguridad nacional, sino de la seguridad colectiva de Europa" y ha reclamado que la "la protección de las fronteras exteriores de la UE es una responsabilidad compartida" de todos los Estados miembro.

"Lituania apoya una política migratoria de la UE clara y firme: una protección más sólida de las fronteras exteriores, retornos efectivos, una cooperación más estrecha con terceros países y solidaridad como pilar fundamental de todo ello", ha zanjado.

Decenas de miles de migrantes, unos 60.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrado desde el jueves a la ciudad autónoma desde Marruecos en una crisis migratoria que ha llevado a varios países de la Unión Europea a exigir la suspensión de España del espacio Schengen.

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De acuerdo al Ministerio del Interior, alrededor de 25.000 personas han regresado al país vecino antes del mediodía, en el marco del dispositivo activado tras una entrada masiva que ha dejado al menos 41 fallecidos, según el último balance de las autoridades españolas.