La Caricom insiste en exigir "justicia reparadora" al Reino Unido por la esclavitud

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Castries, 31 jul (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom) volvió este viernes a exigir al Reino Unido "justicia reparadora" por la trata de esclavos, coincidiendo con el Día de la Emancipación que se celebra en las antiguas colonias británicas.

"Para la Comunidad del Caribe, el Día de la Emancipación está intrínsecamente ligado al movimiento por la justicia reparadora. La libertad política, aunque conquistada con tanto esfuerzo, no borró las profundas desigualdades estructurales creadas por siglos de explotación", afirmó Caricom en un comunicado.

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La organización de integración regional señaló que "la riqueza extraída del trabajo esclavo africano financió el desarrollo de los imperios europeos, mientras que las sociedades caribeñas se vieron obligadas a lidiar con el subdesarrollo, la dependencia económica y las persistentes disparidades raciales".

"Estas injusticias históricas siguen obstaculizando el desarrollo sostenible y exigen una reparación efectiva", subrayó la organización caribeña, compuesta de quince miembros.

La Comisión de Reparaciones de Caricom ha relanzado su Plan de Diez Puntos para la Justicia Reparadora para que los antiguos estados colonizadores, las empresas privadas, la academia, la Iglesia y la sociedad participen en un diálogo, reconozcan la responsabilidad histórica y adopten la justicia reparadora como pilar esencial de la reconciliación.

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En la misma línea, el presidente de turno de Caricom, el primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, aseguró que "el fin de la esclavitud no significó el fin de la injusticia".

"Nuestros antepasados alcanzaron la libertad sin tierras, sin riquezas, sin compensación, sin oportunidades. Sin embargo, quienes se beneficiaron de su trabajo fueron recompensados", indicó.

Pierre denunció que la historia caribeña es una marcada por "el despojo de los pueblos indígenas, el sufrimiento de la esclavitud africana y siglos de dominio colonial".

"La lucha por la emancipación continúa. La libertad política por sí sola no basta. La búsqueda de reparaciones por la esclavitud no se trata de culpar a nadie ni de vengarse, se trata de justicia por el sufrimiento humano causado por la esclavitud", concluyó.

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El Día de la Emancipación conmemora el 1 de agosto la entrada en vigor de la ley que abolió la esclavitud en 1834 en las colonias británicas, entre las que figuraban una gran parte de los actuales miembros de Caricom.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE