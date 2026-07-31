Jefferies ve dudas sobre la asignación de capital en la compra de Santander del 10% de su filial en Brasil

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El banco de inversión Jefferies considera que la oferta lanzada por Santander para adquirir el 10% del capital de su filial brasileña que aún está en manos de accionistas minoritarios podría plantear "dudas sobre la asignación de capital del grupo".

En un informe publicado este viernes, la firma de análisis señala que la transacción tendrá un impacto positivo limitado en las cuentas del banco, ya que, históricamente, la rentabilidad de Santander Brasil ha sido inferior a la de sus principales competidores y la operación solo elevará el beneficio por acción (BPA) en torno a un 0,5% a partir de 2028, por lo que considera que "podrían existir alternativas más atractivas para destinar ese capital".

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Santander anunció este jueves su intención de lanzar una oferta de hasta 1.900 millones de euros para adquirir el 10% de Santander Brasil que aún no controla. La operación contempla una prima del 15% sobre la cotización y se financiará mediante la emisión de 156 millones de nuevas acciones del grupo, equivalentes al 1,1% de su capital social.

La oferta será voluntaria, no persigue la exclusión de bolsa de Santander Brasil y queda supeditada a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y a la aprobación por la junta general de accionistas del aumento de capital necesario para ejecutarla.

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Sobre el movimiento, Jefferies ha destacado que la operación se produce después de que las acciones de Santander Brasil acumulen una caída cercana al 25% en lo que va de año, un comportamiento significativamente peor que el de sus principales competidores y que del índice bursátil brasileño Bovespa, que sube cerca de un 10% en el mismo periodo.

La firma también ha recordado que la situación de la filial brasileña se deterioró tras la presentación de los resultados del segundo trimestre, que quedaron por debajo de las expectativas del mercado, y por el tono prudente de la dirección respecto a la evolución de la calidad de los activos en el actual contexto macroeconómico de Brasil.

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No es la primera vez que Santander intenta hacerse con el 100% de su filial brasileña. En 2014, coincidiendo también con un periodo de debilidad bursátil, el banco lanzó una oferta de hasta 4.700 millones de euros para adquirir el 25% del capital que aún no controlaba, ofreciendo una prima del 20% sobre el mercado.

Tras la conclusión de aquella OPA, el Grupo adquirió un 15% adicional de 'SANB11', elevando su participación hasta el 90%, porcentaje que mantiene en la actualidad.

Respecto a la actual, Jefferies ha reconocido que la operación tiene un tamaño reducido en el conjunto del grupo y que el precio ofrecido por Santander para adquirir la participación de los accionistas minoritarios se sitúa en niveles bajos en comparación con los registros históricos.

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En paralelo, el banco de inversión ha resaltado que el cántabro también tiene previsto emitir nuevas acciones por unos 3.700 millones de euros para financiar parte de la adquisición de Webster, cuyo cierre está previsto para el cuarto trimestre de 2026.