Investigan ataque con cuchillo que dejó tres heridos en la mayor universidad de Colombia

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Bogotá, 31 jul (EFE).- Las directivas de la Universidad Nacional de Colombia, la institución pública de educación superior más grande del país, rechazaron este viernes los ataques con cuchillo que se presentaron al interior de su campus en Bogotá donde tres estudiantes resultaron heridos y cuyos hechos son motivo de investigación.

"Desde la Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia rechazamos los actos de violencia a integrantes de la comunidad universitaria presentados la noche de ayer, que resultaron en lesiones personales", señalaron las directivas de la universidad en un comunicado.

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En imágenes divulgadas en redes sociales se observa a varios sujetos con el rostro tapado, conocidos dentro la comunidad universitaria como "encapuchados", persiguiendo y agrediendo con armas cortopunzantes al representante estudiantil Kevin Arregui dentro de uno de los edificios del campus.

Según el testimonio de Arregui a medios locales, el ataque fue perpetrado la noche del miércoles luego de que intentara retirar una pancarta instalada al interior del campus de la universidad.

Frente a la situación, la universidad manifestó que "ninguna diferencia justifica el uso de la violencia, y este tipo de hechos resulta incompatible con los principios de respeto, convivencia e integridad que orientan el quehacer de nuestra Alma Mater".

Las autoridades de Bogotá trabajan en la investigación para dar con los responsables del ataque donde también fueron heridos otros dos estudiantes cuya identidad todavía no se ha revelado.

El material de las cámaras de seguridad del edificio donde se presentó el ataque a Arregui ya hace parte de los elementos que pueden ser analizados por las autoridades para identificar a los responsables del ataque.

La Universidad Nacional de Colombia, fundada en 1867, es la institución de educación superior pública más importante y grande del país, tiene su campus principal en Bogotá y más de nueves sedes en otras ciudades de Colombia como Medellín, Manizales y Palmira, entre otras, y en sus aulas se forman cerca de 55.000 estudiantes. EFE

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