Guatemala detecta nuevas fallas tectónicas tras ampliar su red de monitoreo sísmico

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Ciudad de Guatemala, 31 jul (EFE).- Las autoridades del sistema de prevención de desastres de Guatemala confirmaron este viernes la localización de nuevos sistemas de fallas tectónicas no cartografiadas en el territorio nacional, un hallazgo científico que reconfigura el mapa de riesgo telúrico del país centroamericano.

La identificación de estas grietas e itinerarios sísmicos antes desconocidos ha sido posible gracias a la expansión de la Red Sismológica Nacional, que incrementó su cobertura tecnológica en más de un 80 % al pasar de 30 a 85 sensores de medición instalados en puntos estratégicos.

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Según informaron expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) estos nuevos sistemas han sido ubicados principalmente en el departamento de Sacatepéquez, en el centro del país; en Jutiapa, en el oriente; y en la zona limítrofe con México, en el oeste guatemalteco.

"Guatemala es un país muy amenazado por sus condiciones geológicas, volcánicas e hidrometeorológicas. Los sismos forman parte de esta realidad, por lo que la mejor herramienta para reducir su impacto es la prevención y la preparación por parte de la población", manifestó Edwin Rojas, director general del INSIVUMEH.

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El descubrimiento de estas estructuras geológicas se da en el marco de una intensa actividad telúrica que acumula 4.763 sismos en lo que va de 2026 en el país —de los cuales 125 han sido percibidos por la población—, la mayoría asociados a fallas locales y a la dinámica sísmica del océano Pacífico, al sur del territorio.

Ante este escenario, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Claudinne Ogaldes, instó a las familias a fortalecer la preparación comunitaria y doméstica, elaborando planes de respuesta e identificando rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.

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En esa misma línea, la titular de la CONRED recomendó a la ciudadanía alistar la mochila de las 72 horas con agua, alimentos, medicamentos y documentos esenciales para responder durante las primeras horas de una emergencia. EFE

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