El Rey acudirá a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

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El ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha anunciado este viernes que el Rey Felipe VI acudirá a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, como presidente el próximo 7 de agosto.

"Su Majestad el Rey viajará a Colombia con motivo de la ceremonia de transmisión del mando presidencial al presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el próximo jueves 7 de agosto", ha indicado en un escueto comunicado Exteriores.

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Con esta, serán 24 las ocasiones en las que el Rey ha representado a España en las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos. No obstante, ha venido ostentando este papel desde 1996, cuando aún era Príncipe de Asturias, tras encomendárselo su padre, Juan Carlos I.

La toma de posesión del presidente electo colombiano se incorpora a una lista en la que también están Portugal (9 de marzo); Chile (11 de marzo) y Costa Rica (8 de mayo). En 2022 (Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia) y en 2024 Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana) fueron los dos años en los que Felipe VI asistió a más tomas de posesión (cuatro cada año).

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El año 2023 también fue importante en número de asistencias a tomas de posesión con tres (Brasil, Paraguay y Argentina). En 2020 fueron dos (Uruguay y Bolivia) al igual que en 2021 (Ecuador y la ya mencionada de Perú). Mientras que en 2016 (Portugal), en 2018 (México), en 2019 (Panamá) y en 2025 (Uruguay) asistió a una cada uno de esos años citados.