El primer ministro de Suecia pide a España "recuperar el control" en Ceuta y se prepara para tomar medidas

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El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha recalcado este viernes que las autoridades de España deben "recuperar el control de la situación" en Ceuta en medio de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, incidiendo en que el Ejecutivo escandinavo está listo para tomar medidas en caso de que se agrave la situación.

"Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen", ha indicado Kristersson en un mensaje en redes sociales en referencia a la crisis en Ceuta, donde decenas de miles de migrantes han atravesado en las últimas horas la frontera.

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El líder sueco ha avisado de que su Ejecutivo "está preparado para tomar las medidas necesarias para salvaguardar el orden y el control" en caso de que la crisis en Ceuta "llegue a poner en riesgo la seguridad de Suecia o su situación migratoria".

De esta forma ha enviado un mensaje al Gobierno de España para que no sea permisivo con los migrantes que han llegado de forma irregular en las últimas horas y no se repita en Europa la situación de 2015, con la crisis de refugiados de Siria.

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"El gobierno socialdemócrata en España no debe cometer ahora el mismo error que los socialdemócratas en Suecia en 2015, donde un 'no' no era un 'no", ha afeado tras incidir en que está en contacto con los países vecinos y recalcar que el ministro de Migración sueco, Johan Forssell, "no descarta tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir lo de 2015".