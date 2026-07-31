El Ibex 35 se aleja de máximos históricos, pero avanza un 1,6% en julio hasta los 19.782,90 puntos

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El Ibex 35 se ha revalorizado un 1,6% en el mes de julio después de acariciar puntualmente los máximos históricos de 20.000 puntos y desinflarse hasta los actuales 19.782,90 puntos, en un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo y el aluvión de los resultados empresariales.

En la última semana, el principal índice bursátil español ha registrado un alza del 1,01% después de experimentar una alta volatilidad fruto de las caídas de las tecnológicas a nivel mundial. Solo este viernes, el Ibex 35 ha cerrado la jornada con una subida del 0,13%.

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"Los inversores han conseguido superar con éxito una reunión de la Reserva Federal, una intensa temporada de resultados y nuevos focos de tensión geopolítica sin que se produjera un deterioro significativo del sentimiento", señala el analista de XTB, Manuel Pinto.

El Ejército de Irán ha lanzado en la noche de este jueves una nueva oleada de ataques con drones contra la base aérea Ahmed Al Jaber en Kuwait, que alberga fuerzas militares estadounidenses, en represalia por la última oleada de ataques perpetrados por las tropas estadounidenses contra la República Islámica.

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Concretamente, la fuerza castrense ha reivindicado ataques contra el hangar de aviones de combate, los sistemas de comunicación por satélite y depósitos de equipamiento del Ejército estadounidense, sitos en la referida base ubicada en territorio kuwaití, según ha precisado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".

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"La Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".

"Israel se retirará de Gaza tras el desarme completo de Hamas y una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva policía palestina. En caso de que esta propuesta salga adelante, sería un importante avance diplomático en Oriente Medio con implicaciones indirectas sobre el conflicto con Irán", destacan los analistas de Renta 4.

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En este contexto, la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 0,93% hasta los 89,86 dólares, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, avanzaba un 0,575 hasta los 84,07 dólares.

En el terreno empresarial, Unicaja ha informado de que cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 361 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,1%. Los ingresos totales del banco en el periodo (margen bruto) fueron de 1.085 millones de euros, un 2,5% más. De este modo, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 755 millones (+1,7%) y las comisiones netas avanzaron un 2,6%, hasta los 269 millones.

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Por su parte, Amadeus comunicó un resultado positivo de 700,2 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 3,7% menos frente a los 727,4 millones del mismo periodo de un año antes, afectado por la situación de Oriente Próximo en el tráfico aéreo.

La coyuntura geopolítica también ha afectado a IAG, que se anotó una ganancia después de impuestos en los primeros seis meses del año de 1.033 millones de euros, un 20,6% menos que el mismo periodo de un año antes.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de este viernes han sido Unicaja (+2,21%), ArcelorMittal (+1,92%), Endesa (+1,58%) y Merlin Properties (+1,35%). En el otro extremo, Acciona encabezó los recortes (-5,39%), seguido de Grifols (-4,05%), Acciona Energía (-3,64%) y Sacyr (-2,57%).

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El resto de las principales Bolsas europeas han finalizado con ligeras subidas, a excepción del índice británico FTSE 100, que ha retocedido un 0,27%: el francés Cac 40 repuntó un 0,28%, el alemán Dax un 0,07%, el italiano FTSE MIB un 0,13% y el Euro Stoxx 50 un 0,21%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con signo mixto: el Dow Jones subía un 0,19%, el S&P 500 caía un 0,08% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, se dejaba un 0,05%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,650%, llevando la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania-- hasta los 44,77 puntos básicos.

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Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,16% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1510 'billetes verdes' por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 1,32%, hasta situarse en los 4.046 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, retrocedía un 3,31%, hasta los 62.575 dólares.

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