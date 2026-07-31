El euro termina la semana en los 1,15 dólares pese a nueva subida del petróleo

Guardar

Berlín, 31 jul (EFE).- El euro se mantuvo este viernes en los 1,15 dólares al depreciarse un 0,19 %, hasta los 1,1505 dólares, ante la subida del petróleo, pues el barril de brent alcanzó los 90 dólares, y el repunte de la inflación en la zona euro hasta el 2,9 %.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1505 dólares, por debajo de los 1,1509 dólares de la última hora de la negociación europea del jueves.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1485 dólares, valor superior al de la víspera (1,1476 dólares).

La moneda única se depreció ligeramente frente al billete verde en una jornada en la que el barril de brent llegó hasta los 90 dólares en un contexto de enquistamiento en el conflicto del Golfo entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

El euro también perdió ligeramente entidad ante el dólar después de que la inflación de la eurozona repuntara una décima en julio, hasta alcanzar una tasa interanual del 2,9 %, tras el único retroceso de junio.

Junio es el único mes en lo que va de año en el que se registró un descenso en la inflación, según el dato preliminar de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, publicado este viernes.

La energía volvió a ser el componente con mayor inflación, con una tasa del 10 % en julio, frente al 8,5 % de junio, en un contexto de precios de los combustibles todavía marcados por la guerra en Oriente Medio.

PUBLICIDAD

El jueves la decisión de la Reserva Federal (Fed) mantuvo los tipos de interés en Estados Unidos, lo que también contribuyó a que el euro se situara por encima de los 1,15 dólares. EFE