El Cienciano recibe a la U en el Clausura tras destronar al Lanús en la Sudamericana

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Lima, 31 jul (EFE).- El Cienciano de Cusco, que eliminó esta semana al Lanús argentino de la Copa Sudamericana, recibirá este domingo al Universitario de Deportes en el partido más atractivo de la tercera jornada del Torneo Clausura del fútbol peruano.

Los cusqueños llegarán al encuentro, que se jugará en los 3.400 de altitud de la ciudad sureña del Cusco, con el ánimo a tope tras haber goleado el pasado miércoles por 4-0 al vigente campeón de la Sudamericana, con lo que avanzaron a los octavos de final del torneo continental, en el que se encontrarán con el Botafogo.

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Al frente tendrán a un Universitario en buena forma, tras haber ganado en las dos primeras jornadas, y potenciado con el aporte goleador del ítalo-peruano Gianluca Lapadula y el repatriado creativo Piero Quispe, quien volvió esta semana al equipo tras jugar en los últimos años en México y Australia.

El choque entre el Cienciano, el único club peruano campeón internacional al ganar la Copa Sudamericana en 2003, y la U, que es el vigente tricampeón nacional, cerrará la disputa de la tercera fecha del Clausura, que se abrirá este viernes con el partido entre Chankas y Comerciantes Unidos.

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El sábado se enfrentarán Cajamarca con Sport Huancayo, Atlético Grau con Sport Boys, Cusco con UTC y Alianza Lima con Alianza Atlético.

Los aliancistas, que ganaron Torneo Apertura disputado en la primera mitad del año, buscarán recuperar el paso tras haber empatado 2-2 la semana pasada con el Comerciantes Unidos.

El domingo también se disputarán los encuentros entre Sporting Cristal, que esta semana fue eliminado de la Sudamericana por el Bragantino brasileño, y Juan Pablo II, ADT con Deportivo Garcilaso y CD Moquegua con Melgar, el otro líder del Clausura, al tener también seis unidades. EFE

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