Condenada a tres años por grabar porno en Rusia, segundo país del mundo con más actrices

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Moscú, 31 jul (EFE).- La Justicia rusa condenó este viernes a tres años de prisión a una mujer por grabar y distribuir pornografía en internet, en un segundo caso repentino de persecución contra los creadores de este tipo de contenido por parte de las autoridades del segundo país del mundo en número de actrices porno en webcams.

Un tribunal de Moscú condenó a la bloguera Sofía Vershínina, conocida como Sonia Marmeládovna, a tres años y medio de cárcel por distribuir pornografia en internet, además de una multa de 4,8 millones de rublos (60.000 dólares), según informa el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti (Cuidado Noticias).

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El caso de Vershínina, quien publicaba su contenido a través de Telegram, tiene lugar después de la difusión del caso de la bloguera Diana Shuríguina, también investigada por difundir pornografía a través de la plataforma OnlyFans y actualmente en prisión preventiva.

La distribución de pornografía está penada en Rusia desde 1996. Sin embargo, la súbita persecución contra mujeres que forman parte de esta industria ha sorprendido a la sociedad de un país que ocupa el segundo puesto en el mundo en cuanto a número de modelos de webcam, según la propia prensa rusa.

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Las autoridades llevan años promoviendo formas de vidas en línea con la moral tradicional y el cristianismo ortodoxo. Sin embargo el consumo de, por ejemplo, prostitución, es una práctica común sobre todo en las altas esferas rusas, y más de un cuarto de la población masculina rusa admitió haber pagado por este tipo de actividad en 2017

Entre 2020 y 2021 las fuerzas de seguridad rusas realizaron redadas contra estudios de webcam de contenido pornográfico en las ciudades de Volgogrado, Krasnoyarsk, San Petersburgo y Omsk. Se estableció que dichas empresas explotaban a sus trabajadoras, comúnmente en situación vulnerable, y promocionaron servicios de menores de edad.

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A pesar de que casi la mitad del top 10 que conforman la lista de las actrices más populares de la plataforma en línea Pornhub son rusas, ninguna de ellas trabaja en este país, sino que lo hacen en terceros países debido a las restricciones legales.

Entre ellas, dificultades para cobrar pagos debido a las sanciones impuestas a raíz de la guerra de Ucrania en 2022. Fue cuando varios estudios se trasladaron a países como Tailandia, Armenia o Georgia.

Sin embargo, según un reportaje del medio ruso Izvestia, el negocio de las webcams en Rusia derivó en los últimos años hacia la prostitución, debido a la saturación del mercado online que ha provocado que muchas mujeres perdieran su audiencia e ingresos.

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En comparación con las últimas condenas por distribución de pornografía, la prostitución se castiga administrativamente, con una multa de 2.500 rublos (30 dólares). Sí se persigue penalmente el proxenetismo, con hasta cinco años de cárcel.

Según cifras oficiales de hace diez años, aproximadamente un millón de personas se dedicaban a la prostitución en Rusia. Las ciudades que más consumen son Moscú y San Petersburgo, que además de ser las más grandes, es donde se concentra la actividad económica.

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El centro comercial de Moscú City, un área de negocios con rascacielos construido a principios de los 2000 y cuyo 'skyline' se convirtió en emblema del desarrollo económico ruso, es popularmente conocido como lugar de encuentro de 'escorts', como se denominan en los últimos años en Rusia a las prostitutas de alto nivel.

Moscú cuenta con una gran cantidad de locales de ocio para ese tipo de clientes. Es más, se han convertido en un lugares con cierta popularidad, ya que las personalidades públicas rusas y celebridades los suelen frecuentar precisamente por ser sitios donde está prohibido grabar vídeo y tomar fotografías.

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Sin embargo, el mayor evento que reúne a las 'escort' es el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado cada año en junio y conocido como el Davos ruso, al que acude la élite económica del país. Para el evento, las mujeres se anuncian en Telegram con su color de pelo, edad, altura, peso, talla de pecho, cuántos idiomas hablan y el precio de su servicio.

A pesar del reciente giro ultraconservador del Kremlin hacia la defensa de la familia tradicional, las élites rusas han estado estrechamente vinculadas en los últimos años con diversos escándalos relacionados con la prostitución.