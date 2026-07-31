Colombia busca acumular reservas internacionales por hasta 4.000 millones de dólares

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Bogotá, 31 jul (EFE).- El Banco de la República (emisor colombiano) anunció este viernes que llevará a cabo un programa para acumular reservas internacionales por hasta 4.000 millones de dólares con el objetivo de fortalecer los niveles de liquidez externa del país.

"Las reservas internacionales constituyen un respaldo para que el país pueda atender sus obligaciones externas y responder ante posibles choques provenientes de los mercados financieros internacionales", expresó el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, durante una rueda de prensa.

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El directivo señaló que "mantener niveles adecuados de reservas contribuye a preservar la confianza en la solidez externa del país y favorece su acceso al financiamiento internacional".

El dólar en Colombia cerró este viernes en su cotización más baja en siete años, lo que favorece la compra del billete verde tanto por el banco central como por particulares.

Las reservas serán adquiridas a través del mecanismo de subastas de opciones de venta de acumulación, que sólo podrán llevarse a cabo cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubique por debajo de su promedio móvil de los veinte días hábiles anteriores.

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"Este mecanismo fue implementado satisfactoriamente por el Banco de la República en 2024 y permitió cumplir el objetivo del programa de acumular reservas internacionales por cerca de 1.500 millones de dólares", agregó Villar.

El gerente del Banco señaló que las subastas de opciones, cuyos valores serán anunciados cuando se realicen las convocatorias, se llevarán a cabo cada mes.

Villar reveló que hoy fue convocada la primera subasta, que se realizará el próximo lunes, con un cupo de hasta 400 millones de dólares y las "opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto de 2026, siempre que se cumpla la condición establecida".

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"El programa tiene un objetivo de acumulación de reservas internacionales y es de carácter preventivo", añadió.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, señaló que la compra de hasta 4.000 millones de dólares "es una medida oportuna para fortalecer las reservas y puede contribuir a moderar las presiones de revaluación que hoy afectan a los exportadores", pero no es una solución suficiente.

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"Colombia necesita una respuesta integral: ordenar las finanzas públicas y su estrategia de financiamiento, elevar la productividad y reducir los costos laborales, energéticos, logísticos y regulatorios. La competitividad no puede depender de un dólar favorable, pero tampoco puede construirse con una tasa de cambio excesivamente apreciada y costos internos que siguen aumentando", indicó.

El Banco de la República decidió este viernes mantener en el 12 % la tasa básica de interés ante la tendencia al alza de la inflación, que en junio pasado fue del 6,1 %.

La reunión de este viernes de la Junta Directiva del Banco de la República fue la última en la que participó el actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya que el próximo 7 de agosto asumirá el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que el nuevo titular de esa cartera será Miguel Gómez Martínez. EFE

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