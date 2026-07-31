China suma 13 millones de mayores de 60 en un año y ya representan el 23 % de la población

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Pekín, 31 jul (EFE).- China sumó más de 13 millones de personas mayores de 60 años en 2025, hasta alcanzar los 323,38 millones, una cifra que ya representa el 23 % de su población total, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Asuntos Civiles y la Oficina Nacional de Envejecimiento.

El grupo de población mayor de 60 años aumentó en 13,07 millones de personas respecto al cierre de 2024, cuando ascendía a 310,31 millones y representaba el 22 % de los habitantes del país, según cálculos realizados por EFE a partir de los datos oficiales.

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El informe anual sobre el desarrollo de la tercera edad indicó, además, que los mayores de 65 años alcanzaron los 223,65 millones de personas en 2025, el 15,9 % de la población, frente a los 220,23 millones registrados un año antes, cuando suponían el 15,6 %.

La tasa de dependencia de la población mayor de 65 años se situó en el 23,1 %, ligeramente por encima del 22,8 % de 2024, mientras que la esperanza de vida media alcanzó los 79,25 años, frente a los 79 años del ejercicio anterior.

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Los datos reflejan la aceleración del envejecimiento demográfico chino, una tendencia marcada por la caída de la natalidad y el aumento de la longevidad.

China registró descensos de población en los últimos cuatro años hasta 2025, una evolución inédita desde finales de los 50, cuando la fallida política industrial del 'Gran salto adelante' causó hambrunas a gran escala.

Pekín ha situado la respuesta al cambio demográfico entre sus prioridades económicas y sociales, con medidas orientadas tanto a crear una sociedad "favorable a la crianza" como a ampliar los servicios para una población de mayor edad.

En este contexto, China elevó en 2025 la edad legal de jubilación por primera vez en décadas, una reforma gradual destinada a aliviar la presión sobre los fondos de pensiones y responder a la reducción de la población en edad laboral.

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La edad legal de jubilación para los hombres se incrementará gradualmente de 60 a 63 años en el transcurso de 15 años, mientras que la de las mujeres funcionarias y las trabajadoras manuales se incrementará de 55 a 58 y de 50 a 55 años, respectivamente.

Las autoridades chinas estiman que hacia 2035 más de 400 millones de personas tendrán 60 años o más, alrededor de un tercio de la población, lo que incrementará la presión sobre los sistemas de protección social y la estructura económica del país. EFE

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