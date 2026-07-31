Carlos Espí: "Ha sido todo muy rápido, es inexplicable"

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El nuevo delantero del Real Madrid Carlos Espí reconoció este viernes como una "sensación única, inexplicable" su fichaje por el conjunto blanco, un movimiento "muy rápido" tras el que trabajará para "devolver la confianza" y dar "el máximo".

"Ha sido todo muy rápido. Es una sensación única, es inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo", indicó en una entrevista a Realmadrid TV que recoge la web oficial del conjunto blanco, un día después del fichaje del valenciano.

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El canterano 'granota' confesó que no "esperaba" llegar al 15 veces campeón de Europa, después de completar ya su primer entrenamiento de blanco. "Está siendo increíble, no me lo esperaba. Todos son muy buena gente y me han acogido muy bien", dijo

"Muy contento con el primer día. Cuidan cada detalle y las instalaciones son increíbles. Es único trabajar con todos los jugadores del Real Madrid y con toda la gente del cuerpo técnico. Están mucho con nosotros, es increíble", añadió.

Por otro lado, Espí se definió como un delantero siempre atento a la oportunidad de marcar. "En cada oportunidad que me dé voy a dar el máximo. Soy un jugador referencia que me gusta estar dentro del área para, en cualquier ocasión, estar preparado. Y lo más importante, voy dar el máximo por el Real Madrid y poder devolver la confianza que me dé el míster", terminó.

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