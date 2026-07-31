Aprobadas ayudas de 4.000 euros para 22 comercios afectados por las obras de Emasesa en Pagés del Corro

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El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la primera convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al apoyo, mantenimiento y reactivación de 22 establecimientos comerciales y servicios afectados por la primera fase de las obras que Emasesa está ejecutando en la calle Pagés del Corro, entre la avenida República Argentina y calle San Jacinto desde agosto de 2025. Las ayudas podrán ir desde 2.000 hasta 4.000 euros por establecimiento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la convocatoria aprobada en la Junta de Gobierno Local cuenta con una dotación de 78.000 euros. El cálculo de este presupuesto total se ha realizado de manera que los 22 comercios potencialmente beneficiarios de esta primera fase, del área de la calle Pagés del Corro entre República Argentina y la calle Farmacéutico Enrique Murillo Herrera.

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Concretamente desde desde el número 151 al 177 y desde el 160 de Pagés del Corro, al 188 de la avenida República Argentina, 10 (esquina con Pagés del Corro); de la calle Farmacéutico Enrique Murillo Herrera, 1; de la calle Rosario Vega, 12 (esquina Pagés del Corro); de la calle Génova, 3 (esquina plaza Virgen Milagrosa); de la calle Génova, 10; de la plaza Virgen Milagrosa; y el quiosco de prensa ubicado en la confluencia de las calles Génova y Rosario Vega.

En este sentido, el portavoz municipal y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha señalado que estas son unas ayudas "pioneras" ya que "ningún ayuntamiento había respondido con medidas como esta para apoyar el mantenimiento y la reactivación de aquellos comerciantes afectados por una obra pública de larga duración", ya que, según ha apuntado, "no se trata solo de ejecutar infraestructuras necesarias para mejorar el día a día de la ciudad", sino de hacerlo "protegiendo a quienes mantienen vivo el comercio de nuestros barrios".

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Entre los gastos subvencionables por estas ayudas municipales se incluyen el alquiler del local, los servicios de gestoría, seguridad, vigilancia y limpieza, los seguros vinculados a la actividad, los suministros de electricidad, telefonía e internet, la cuota de autónomos y la cuota patronal de la Seguridad Social del personal que presta servicio en el establecimiento afectado.

Asimismo, el plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Las solicitudes de subvenciones, acompañadas de la documentación exigida en esta convocatoria, se presentarán a través del Registro Electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla.

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Además, la administración local ha garantizado que prepara la próxima convocatoria de ayudas correspondiente a las fases que se están ejecutando o que se realizarán en los próximos meses en los tramos restantes de la calle Pagés del Corro, de manera que ha elaborado una base de datos con un total de 26 comercios que podrían ser susceptibles de ser subvencionados por estas ayudas municipales. La dotación presupuestaria inicial para esa convocatoria es de 120.000 euros, que sumarían, junto a la destinada a esta primera, un total de 200.000 euros para esta obra en concreto.