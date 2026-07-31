Al menos un muerto y cinco heridos en ataques de Ucrania contra las regiones rusas de Bélgorod y Briansk

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Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en ataques perpetrados durante las últimas horas por las fuerzas ucranianas contra las regiones rusas de Bélgorod y Briansk, según han informado este viernes las autoridades locales.

La víctima mortal se ha registrado en la localidad de Borísovka, en la región de Bélgorod, donde un ataque con misiles ha dejado daños en varias viviendas. "Durante el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania una persona murió y dos resultaron heridas", ha explicado el gobernador, Alexander Suvaev.

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En este sentido, ha hecho hincapié en que otras dos personas han resultado heridas en los distritos de Bélgorodski y Shebékinski, una de las cuales permanece hospitalizada.

Además, ha aclarado que se ha registrado medio centenar de ataques contra una quincena de municipios durante las últimas 24 horas, si bien los sistemas de defensa antiaérea han logrado interceptar y neutralizar 88 drones.

En la región de Briansk, un civil ha resultado herido cuando un "dron enemigo se estrelló contra una vivienda" en el distrito de Klímovo, según ha señalado el gobernador, Egor Kovalchuk.

Sobre el espacio aéreo de Briansk se han derribado 20 gracias a las acciones de los sistemas de defensa aérea rusos, grupos móviles de combate y fuerzas de la Guardia Nacional de Rusia.