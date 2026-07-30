Eulàlia Ramon da un nuevo paso en su carrera artística con una exposición muy personal sobre el paso del tiempo

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Eulàlia Ramon lleva años desarrollando una trayectoria artística que va mucho más allá de la interpretación. Actriz, escritora y fotógrafa, la catalana ha consolidado en los últimos años una faceta creativa muy personal, alejada de los focos más mediáticos y centrada en proyectos que exploran la memoria, las emociones y el paso del tiempo. Ahora vuelve a sorprender con una nueva propuesta expositiva que podrá visitarse durante los próximos meses en la Costa Brava.

La artista ha presentado "Instants en el temps", una exposición de fotografía que forma parte de la programación del Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Girona). La muestra propone una reflexión íntima sobre la obra realizada a través del tiempo y sobre la manera en que los instantes quedan fijados en la memoria y en la imagen.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 18 de octubre de 2026 y se integra dentro del proyecto cultural impulsado por el Espai Carmen Thyssen, que busca establecer un diálogo entre distintas disciplinas artísticas y acercar la creación contemporánea al público.

Con esta nueva exposición, Eulàlia Ramon reafirma su compromiso con la fotografía como herramienta de expresión y reflexión, ofreciendo una mirada profundamente personal sobre el tiempo, la memoria y la transformación, en una etapa de su vida marcada por la madurez artística y la búsqueda constante de nuevos lenguajes creativos.

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