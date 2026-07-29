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State Street compra el negocio de custodia de Caceis (Santander y Crédit Agricole) en Latinoamérica

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La firma estadounidense State Street ha llegado a un acuerdo para comprar Santander Caceis Latam Securities Services, la 'joint venture' entre Banco Santander y Crédit Agricole que opera en Brasil, México y Colombia, según ha anunciado en un comunicado.

El precio de compra no se ha desvelado. La firma tiene un total de activos bajo custodia de 470.000 millones de dólares (412.636 millones de euros) y otros 225.000 millones (197.539 millones de euros) en activos bajo administración.

La empresa de Wall Street espera ser líder en los mercados de custodia, tipo de cambio y otros servicios a firmas financieras en la región. La operación está sujeta a aprobación regulatoria y se espera que se cierre en 2027.

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"Esta transacción nos permitirá servir mejor a nuestros clientes globales con necesidades de inversión locales y transfronterizas en Latinoamérica", ha afirmado el consejero delegado y presidente de State Street, Ron O'Hanley.

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