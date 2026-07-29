Occidente ve los ataques ucranianos a la retaguardia rusa como una victoria, según Lavrov

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Moscú, 29 jul (EFE).- Occidente considera que los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa son una victoria que conducirá a la desintegración de Rusia, pero los rusos no aceptarán los ultimátum porque no han perdido su dignidad, declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Ellos ven que alcanzan objetivos con muchas de sus armas de largo alcance y han comenzado a promover esto como un cambio de dinámica en el conflicto, como que Ucrania puede vencer a Rusia", aseveró el jefe de la diplomacia rusa en una entrevista a Andréi Kondrashov, director general de la agencia de noticias rusa TASS.

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Debido a esto, "vuelven a resonar las consignas de infligir una derrota estratégica a Rusia, las consignas de descolonizar a Rusia, lo que supone abiertamente la desintegración de nuestro país", agregó.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra refinerías, depósitos de combustible y bases militares en territorio ruso, a lo que en las últimas semanas ha sumado los almacenes de Wildberries, el Amazon ruso.

Lavrov denunció que Occidente "apoya activamente" a los políticos opositores emigrados rusos que organizan en Europa todo tipo de "agrupaciones antirrusas que recaudan fondos para llevar a cabo una lucha clandestina para fracturar la sociedad rusa".

"Es algo que no ocultan para nada. Nuestros canales de televisión muestran todos los planes de Occidente. Y es importante que todos lo vean, para comprender que la situación no es un chiste (...) Todo el mundo autoproclamado como 'civilizado' se ha levantado en contra nuestra", dijo.

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En tanto, señaló, "todo el mundo observa con gran atención, y algunos con gran expectación, cómo concluirá esta guerra impuesta por Occidente" y a la que, según subrayó, el presidente ruso, Vladímir Putin, respondió con la campaña militar en Ucrania.

Señaló que Occidente pensaba que tenía a Rusia "metida en el bolsillo" y que el propio Putin, cuando llegó al poder, estaba "absolutamente abierto a la asociación estratégica en condiciones de igualdad".

Aseveró que Occidente exige un alto el fuego como condición para negociar con Rusia y calificó esto de "ultimátum".

"Si nos detenemos en la línea del frente se mantendrá el régimen nazi (de Kiev). Ellos no reconocerán ninguno de los territorios en los que se celebraron referendos" de adhesión a Rusia, sostuvo.

Por contra, aseveró que Rusia "tiene progresos diarios" en el frente de batalla.

"No tan rápido como quisiéramos, pero cuidando nuestros efectivos", sostuvo al señalar que Ucrania "quiere resarcir sus fracasos en la línea del frente por medio de atentados terroristas, para socavar el nivel de vida al que se han acostumbrado los rusos". EFE

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