Korda y Ryu, a la caza del triplete en el último ‘major’ de la temporada

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Redacción deportes, 29 jul (EFE).- La Copa AIG Women de golf, el quinto y último grande de la temporada, comienza este jueves en Inglaterra con el reto de la número uno del mundo, la estadounidense Nelly Korda, y de la surcoreana Haeran Ryu, tercera en el 'ranking', de conseguir el triplete después de que ambas hayan sumado dos títulos de ‘majors’ en esta temporada.

La última vez que una golfista logró el trío de victorias fue en 2013, cuando la también surcoreana Inbee Park sumó el campeonato Nabisco y el del LPGA y el Abierto de Estados Unidos de forma consecutiva.

Park lo hizo de forma consecutiva, algo que sólo había logrado la estadounidense Babe Zaharias en 1950, y Ryu podría unirse a la gesta, después de haber ganado los dos últimos grandes, el Campeonato KPMG de la PGA a finales de junio y el Evian hace dos semanas, donde firmó la ronda más baja en un ‘major’ con 60 golpes (-11).

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Además de Zaharias y Park, sólo otras dos jugadoras en la historia han ganado tres ‘majors’ en una misma campaña, las también norteamericanas Mickey Wrigth (1961) y Pat Bradley (1986).

El reparto de los grandes entre Korda, que tiene en su haber cuatro ‘majors’, y Ryu, que posee los dos ganados este año, hace que cobre mayor relieve la versión femenina del Abierto Británico.

La nueva edición se celebra en el campo de Royal Lytham & St Annes, en el noroeste de Inglaterra, con 144 jugadoras en liza, entre ellas, la defensora del título, la japonesa Miyu Yamashita, número seis del mundo.

Korda, 27, hija del extenista checo Petr Korda, ha ganado este curso otros dos títulos del LPGA Tour y arrebató el número uno del mundo a la tailandesa Jeeno Thitikul, de 23 años, que persigue alzar su primer grande, aunque su rendimiento ha sido irregular en los últimos meses.

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Creado en 1976 y propiedad del Royal & Ancient, el organizador del Abierto Británico, la Copa AIG Women es el último grande de la temporada de los cinco del calendario, uno más que en la categoría masculina. EFE