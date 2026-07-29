Evacuan más zonas en la isla griega de Paros por un incendio en plena temporada turística

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Atenas, 29 jul (EFE).- Cuatro localidades de la isla griega de Paros, situada en el archipiélago de las Cícladas, en el Egeo central, fueron evacuadas en la madrugada de este miércoles debido a la propagación de un incendio declarado la víspera en un vertedero de residuos.

Unos 90 bomberos con 24 camiones operan en la zona, después de que las fuerzas de extinción locales se vieran ayer reforzadas por bomberos y vehículos que llegaron en barco desde Atenas e islas cercanas.

Las autoridades de Protección Civil ordenaron el desalojo de residentes y turistas de Aspro Xorió, Tripiti, Glifa y Pirgaki, horas después de la evacuación, el martes, de otras cuatro zonas situadas en el suroeste de la isla, y después de que las llamas se propagaran hacia las tmeridionales de Paros durante la noche.

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Con la primera luz del día, dos aviones y cuatro helicópteros cisterna pudieron realizar lanzamientos de agua en la zona, por lo que durante la mañana de este miércoles la situación ha mejorado y ya se registran solo puntos que humean, sin que haya un frente activo, explicó a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

No obstante, las autoridades permanecen en alerta, ya que los pronósticos meteorológicos indican que, si bien bajarán los termómetros, a partir de este mediodía aumentarán nuevamente los vientos, añadió.

El fuego se declaró cerca de un vertedero de residuos situado en el centro de la isla, y atizado por fuertes vientos del norte se propagó rápidamente hacia el sur, en un momento en que Paros en plena temporada turística.

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Hasta el momento unas 1.000 hectáreas se han visto afectadas por el incendio, sin que esto signifique necesariamente que toda esta área se encuentre calcinada, según indicó el Observatorio Nacional de Atenas.

Paros, que tiene una población de unas 14.000 personas, recibió el año pasado cerca de un millón de turistas, la mayoría durante los meses de verano. EFE