El PP remite una queja a la Mesa del Congreso por su exclusión en la negociación de la Ley del Cine

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El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una queja formal y ha solicitado amparo a la Mesa del Congreso por la tramitación del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, al sostener que Sumar elaboró con Cultura el informe de la Ponencia de la Ley del Cine dejando fuera a los 'populares', lo que supone "una alteración sustancial del procedimiento de elaboración del informe de la Ponencia".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, el PP sostiene que durante la reunión de la Ponencia celebrada el pasado 23 de julio el Grupo Parlamentario Sumar distribuyó un informe "previamente elaborado" con el Ministerio de Cultura y de forma bilateral con los grupos que habían presentado enmiendas, salvo el PP, que asegura que "no ha tenido conocimiento previo de su contenido, ni ha sido convocado, consultado o invitado a participar en su elaboración".

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Los 'populares' denuncian que el documento entregado a los miembros de la Ponencia no identificaba las enmiendas incorporadas al texto ni los acuerdos alcanzados para introducirlas, ni especificaba qué grupos parlamentarios habían respaldado las modificaciones incluidas en la propuesta de informe.

"Tal actuación ha impedido el ejercicio efectivo de las funciones que corresponden a este Grupo como integrante de la Ponencia, privándole de intervenir en una de las fases esenciales del procedimiento legislativo y dejándole al margen de la actividad parlamentaria que le es propia", denuncia el PP.

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Asimismo, el Grupo Popular sostiene que el informe fue elaborado fuera del ámbito de la propia Ponencia, órgano al que el Reglamento del Congreso atribuye esa función, y afirma que en su elaboración intervino el secretario de Estado de Cultura. "Una actuación incompatible con el procedimiento previsto en el Reglamento del Congreso, que vacía de contenido la función encomendada a los ponentes y supone una injerencia del Poder Ejecutivo en el ejercicio de competencias reservadas al Poder Legislativo", critica el partido de Feijóo.

Por todo ello, el Grupo Popular solicita a la Mesa del Congreso que requiera a la Presidencia de la Comisión de Cultura para que adopte las medidas necesarias para corregir las actuaciones realizadas durante la elaboración del informe de la Ponencia y garantizar el cumplimiento del Reglamento de la Cámara.

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Asimismo, reclama que se convoque una nueva reunión de la Ponencia para que el informe del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual sea deliberado y elaborado por los ponentes designados con la participación de todos sus miembros.

Además, pide a la Mesa que adopte cuantas medidas sean necesarias para preservar la autonomía de las Cortes Generales, garantizar el respeto al procedimiento legislativo y asegurar el pleno ejercicio de las funciones representativas de los diputados, así como que inste a la Presidencia de la Comisión de Cultura a cumplir el Reglamento del Congreso y evitar actuaciones que, a juicio del PP, menoscaben las facultades de los miembros de la Ponencia.

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