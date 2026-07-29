Detienen a la madre francesa del domicilio donde fueron encontrados los cuerpos de 5 bebés

Guardar

París, 29 jul (EFE).- Las autoridades francesas han detenido a la madre de familia que vive en el domicilio donde fueron encontrados los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos en la ciudad francesa de Orange (sureste), informó este miércoles la Fiscalía de Carpentras a medios locales.

Los restos fueron hallados después de que la arrestada diera de nuevo a luz este pasado domingo a un bebé sano, un parto que tuvo lugar en su casa y después de una gestación detectada de manera muy tardía por un fenómeno de negación del embarazo.

PUBLICIDAD

Su pareja, preocupada por ese trastorno de la mujer, registró la casa y encontró el primer cuerpo, tras lo cual alertó a las autoridades.

Ambos tienen otros dos hijos de ocho y doce años.

Los detalles de las autopsias a los restos humanos encontrados en la casa aún no han sido revelados.

Este suceso evoca otros casos en Francia como el de una mujer detenida en febrero en Alto Saona tras el hallazgo de dos bebés en un congelador, mientras que en 2022 se descubrieron otros dos recién nacidos en circunstancias similares en Bédoin, en el departamento de Vaucluse.

PUBLICIDAD

En 2015, una francesa llamada Dominique Cottrez fue condenada a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal reconociera una alteración de su capacidad de discernimiento. EFE