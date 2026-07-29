Befesa logra un beneficio de 45 millones en el primer semestre, un 12,4% más, y confirma previsiones

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Befesa ha obtenido un beneficio neto de 45 millones de euros durante el primer semestre de 2026, un 12,4% más en comparación con los 40,1 millones de euros contabilizados en el mismo periodo del año anterior, impulsada por la mejora de la rentabilidad operacional y el sólido desempeño de sus actividades en Estados Unidos y Europa.

Asimismo, la compañía ha confirmado sus previsiones financieras para el conjunto del ejercicio, en el que prevé alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de entre 250 y 270 millones de euros.

La empresa prevé que el Ebitda ajustado anual experimente un crecimiento de entre el 3% y el 11% interanual frente a los 243 millones de 2025, estimando una aceleración de los resultados conforme avance el ejercicio gracias al mayor volumen de polvo de acería EAF en Estados Unidos y a la recuperación progresiva del segmento de aluminio secundario.

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Durante la primera mitad del año, el Ebitda ajustado del grupo alcanzó los 124 millones de euros, un 10,6% más en tasa interanual en comparación con los 112,1 millones del primer semestre de 2025, elevando el margen de Ebitda ajustado del 19% al 21% sobre las ventas totales.

Por su parte, la cifra total de ingresos descendió un 2% entre enero y junio, situándose en 589,5 millones de euros frente a los 601,6 millones del periodo comparable, debido al impacto desfavorable derivado de la evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar norteamericano.

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Atendiendo al segundo trimestre estanco, el Ebitda ajustado se incrementó un 17,3% interanual hasta situarse en 66 millones de euros, mientras que las ventas repuntaron un 3,8% hasta los 304,3 millones de euros y el beneficio neto trimestral repuntó un 13,5% hasta los 24,3 millones de euros.

El consejero delegado de Befesa, Asier Zarraonandia, ha valorado que los "consistentes resultados" del primer semestre demuestran "la calidad y resiliencia" de su modelo de negocio, con un "crecimiento del Ebitda del 11%, un aumento de dos dígitos del resultado neto y una reducción del apalancamiento hasta 2,18 veces".

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Asimismo, Zarraonandia ha subrayado que Estados Unidos ha sido "uno de los principales motores" de este desempeño, al tiempo que ha señalado que la división de aluminio secundario "continúa recuperando impulso" y que la estrategia de cobertura del precio del zinc sigue aportando "una valiosa visibilidad sobre los resultados", tras ampliarse hasta el segundo semestre de 2028 a niveles récord.

EL NEGOCIO DE POLVO DE ACERÍA IMPULSA LA RENTABILIDAD Por áreas de actividad, el negocio de reciclaje de polvo de acería EAF registró un incremento del 7% en los volúmenes tratados hasta las 588.000 toneladas, situando la utilización media de su capacidad operativa en el 67% e impulsando el Ebitda ajustado del segmento un 8% hasta los 104 millones de euros con un margen sobre ventas del 27%.

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Respecto a la división de aluminio, los volúmenes reciclados de escorias salinas y SPL se redujeron un 4% hasta las 205.000 toneladas con una ocupación del 87%, si bien el Ebitda de escorias salinas creció un 9% hasta los 20 millones de euros debido al aumento de los precios y la reducción de los costes operativos.

En el subsegmento de aleaciones de aluminio secundario, la producción retrocedió un 5% hasta las 79.000 toneladas con un 77% de capacidad empleada, aunque la compañía ha remarcado la aceleración de la demanda registrada a lo largo del segundo trimestre y el repunte del 17% en el precio medio de las aleaciones FMB, que se fijó en 2.841 euros por tonelada.

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En cuanto a las materias primas, el precio medio del zinc LME repuntó un 14% interanual hasta los 2.874 euros por tonelada, permitiendo que el precio efectivo contratado por Befesa tras coberturas alcanzara los 2.655 euros por tonelada, mientras que los cargos de tratamiento (TCs) se cerraron en 85 dólares por tonelada.

LA DEUDA NETA SE RECORTA HASTA LOS 555 MILLONES DE EUROS

Respecto a la posición financiera, la deuda neta se recortó un 7,6% interanual hasta situarla en 555,2 millones de euros a cierre de junio, encadenando nueve trimestres consecutivos de desapalancamiento y reduciendo la ratio de deuda neta sobre Ebitda ajustado hasta x2,18 frente al x2,70 registrado en junio de 2025.

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Por su parte, el flujo de caja operativo ascendió a 70,9 millones de euros durante el primer semestre, lo que supone una mejora del 10% interanual, preservando una posición de liquidez estable de 134 millones de euros en caja al término del periodo.

En materia financiera, la compañía priorizará la generación de caja, con un crecimiento esperado del flujo operativo de un solo dígito, y mantendrá la disciplina en inversiones con un 'capex' de unos 70 millones de euros en 2026, consignando unos 45 millones a mantenimiento y 25 millones al crecimiento vinculado a la planta de Bernburg (Alemania).

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Finalmente, la compañía mantiene como objetivo reducir su ratio de apalancamiento financiero neto hasta niveles de x2,0 a lo largo de 2026 y por debajo de esa marca en ejercicios posteriores, previendo al mismo tiempo que el beneficio por acción anual rebase los 2,2 euros.