Ayuso cifra en 27.000 las hectáreas arrasadas por el incendio, que ha destruido unas 100 viviendas

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en 27.000 las hectáreas arrasadas por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, que aún sigue activo aunque evoluciona favorablemente, y que además ha destruido en torno a un centenar de viviendas.

Así lo ha explicado la presidenta en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde ha incidido en que estas viviendas son residencia habitual de vecinos afectados por las llamas, y que más tarde se procederá analizar cuántas segundas viviendas han sufrido daños por el incendio.

PUBLICIDAD

El incendio de la Sierra Oeste, que en un inicio estuvo dividido entres focos independientes, obligó a finales de la semana pasada a evacuar o confinar a un total de 55.000 madrileños, de los cuales apenas quedan 10.000 bajo estas restricciones tras el inicio de la desescalada anunciada el martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Actualmente quedan unos 10.000 evacuados, de los que en torno a un millar regresarán de vuelta a sus casas.

CONTRA LAS "CAMPAÑAS" DE LOS QUE "NUNCA ARRIMAN EL HOMBRO"

En esta línea, ha arremetido contra quienes tratan de "emponzoñar las cosas y nunca arrimar el hombro" montando "campañas" sobre que la Comunidad de Madrid ha sido condenada por desviar fondos para la extinción de incendios. Así, Ayuso ha negado que se haya desviado "ni un euro" ni que el Gobierno regional haya sido condenado.

PUBLICIDAD

"Somos la región que más invierte en la lucha contra el fuego por hectárea en Europa. Vuelvo a recuperarlos datos y los vuelvo reiterar una vez más ante las campañas de desprestigio del Gobierno y su prensa afín, que en lugar de estar en estos momentos ayudando y colaborando, están a esto", ha lamentado Ayuso, que ha pedido al menos "esperar una semana a que se apague el fuego".

La presidenta ha arrojado cifras concretas de la financiación de su Gobierno a la campaña contra incendios. En total, son 52,7 millones de euros para la prevención y la lucha contra incendios forestales, un incremento de un 3,5 respecto al pasado año 2025 y que va en la línea del aumento desde que llegó a la Puerta del Sol.

PUBLICIDAD

Además, se ha aumentado el número de efectivos hasta los 6.110 profesionales y voluntarios, aumentando también el personal del Plan Infoma y con una inversión de un 40% más para la prevención de incendios y la conservación de los bosques.

INCENDIOS POR UN "CÚMULO DE FACTORES"

Finalmente, la presidenta madrileña ha explicado que los incendios forestales de estas últimas semanas pueden deberse a "un cúmulo de factores" que van desde que el verano "ha entrado antes de tiempo" con altas temperaturas desde mayo, por la primavera lluviosa, el "abandono de la vida rural".

PUBLICIDAD

"En lugar de esas intentando buscar una solución de brocha gorda para culpar a todo aquél que tenga dudas o que tenga matices, pienso que hay que empezar desde cero y analizar con honestidad qué pasa para que no vuelva a suceder, y a partir de ahí, creo que habrá que plantearse muchas cosas a futuro", ha remachado.

Por otro lado, la presidenta ha aprovechado la ocasión para trasladar su agradecimiento a los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), vecinos afectados y voluntarios que "se han jugado la vida" para apagar uno de los incendios "más crueles y virulentos".

PUBLICIDAD