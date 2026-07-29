Asturias, a la espera de conocer el informe del Ministerio para valorar reclamar ser sede de la Agencia de Salud

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La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha avanzado este miércoles, en Gijón, que solicitarán en este día el informe del Ministerio de Sanidad que ha sido determinante para que fuera Zaragoza la sede elegida para la Agencia Estatal de Salud Pública, en lugar de Asturias, de cara a valorar una posible reclamación.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, tras la presentación del Pabellón del Principado de Asturias en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará del 1 al 16 de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' bajo el lema 'Asturies, yes tú'.

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Llamedo ha remarcado que el Gobierno asturiano, tras la decisión del Consejo de Ministros, está "totalmente decepcionado" y ha reivindicado la trayectoria de compromiso de Asturias con la sanidad pública, no equiparable, según ella, con otras comunidades autónomas, especialmente en lo que se refiere al gasto público por habitante.

A esto ha sumado que Asturias, durante la pandemia de la COVID-19, fue ejemplo para todas las comunidades autónomas e incluso para fuera de sus fronteras.

Ha enfatizado, asimismo, que fue el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien trasladó la propuesta para que Oviedo fuera la sede, para lo que tenían un proyecto "sólido".

Por este motivo, ha reiterado que quieren conocer el informe del Ministerio, para analizarlo en detalle, de cara a impulsar las medidas necesarias ante una que consideran "injusta" tanto para Asturias, como para Oviedo.

Preguntada por las declaraciones del alcalde ovetense, Alfredo Canteli, en las que atribuye que Oviedo no haya sido elegida como sede a la "inacción" del Principado, las ha visto como una "deslealtad". A su modo de ver, son "injustas y no se corresponden con la realidad y con el trabajo desarrollado".

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Especialmente, Llamedo ha incidido en que se presentó un proyecto por parte de la Consejería de Salud, que también fue trabajado con el Ayuntamiento de Oviedo.

Ha defendido, asimismo, en que el Gobierno asturiano, y Barbón en primera persona, demostró en todas las ocasiones que antepone Asturias por encima de todo.

Relacionado con la Agencia Estatal de Salud Pública, ha remarcado que todos los consejeros asturianos también trasladaron, en todos los espacios, todo el potencial de la región en cuanto a la sanidad pública, algo por lo que ha reiterado que Asturias es reconocida fuera de la región.

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