Unilever reduce un 5,6% el beneficio hasta junio, pero eleva previsiones anuales

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Unilever se anotó un beneficio neto atribuido de 3.316 millones de euros en la primera mitad de 2026, lo que representa una caída del 5,6% respecto del resultado contabilizado por la multinacional en el primer semestre del ejercicio anterior, según ha informado el gigante europeo de productos de consumo, que ha revisado al alza sus proyecciones anuales.

La cifra de negocio de Unilever en los seis primeros meses del ejercicio alcanzó los 25.623 millones de euros, un 0,5% por encima del dato del año precedente, incluyendo 13.046 millones en el segundo trimestre, lo que implica un crecimiento del 3,8%.

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Entre sus principales unidades de negocio, la facturación semestral del área de belleza aumentó un 0,3%, hasta 6.509 millones; mientras que el área de cuidados facturó un 4,2% más, con 6.817 millones; el negocio de hogar elevó un 1,5% sus ingresos, hasta 5.992 millones; pero el área de alimentación vio caer un 4% sus ventas, hasta 6.305 millones de euros.

Por regiones, las ventas de la compañía en Asia Pacífico y África bajaron un 0,9%, hasta 11.298 millones; aunque aumentaron un 3,5% en América, hasta 9.756 millones; mientras que bajaron un 2,4% en Europa, hasta 4.569 millones.

"Hemos logrado un sólido desempeño impulsado por el volumen en el primer semestre, con un repunte significativo en el segundo trimestre, el mejor trimestre en volumen para Unilever en más de una década", ha comentado Fernando Fernández, consejero delegado de Unilever.

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En este sentido, el ejecutivo ha destacado el fuerte crecimiento de mercados como India, Indonesia y Latinoamérica, mientras que Norteamérica volvió a superar a su mercado.

"Estos resultados demuestran nuestra capacidad para seguir obteniendo buenos resultados mientras transformamos nuestra cartera", ha añadido en referencia al proceso de integración del negocio de alimentación de Unilever con McCormick, lo que transformará a Unilever en una empresa especializada en cuidados del hogar y personales.

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Asimismo, si bien ha advertido de que el entorno macroeconómico sigue siendo incierto, ha avanzado que Unilever se encuentra en buena posición para cumplir con sus previsiones anuales revisadas al alza.

De tal modo, la multinacional espera ahora un crecimiento subyacente de las ventas para todo el año del 4% al 6%, con un incremento subyacente del volumen de alrededor del 3%. En la segunda mitad del ejercicio, Unilever anticipa ahora un crecimiento subyacente de las ventas del 4% al 5%, impulsado por los precios.

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Asimismo, la compañía anticipa una modesta mejora en el margen operativo subyacente para todo el año 2026, en comparación con el 20% de 2025.

El pasado mes de marzo, Unilever alcanzó un acuerdo con el grupo McCormick & Company para fusionar su negocio de alimentación, excluyendo India, mediante una transacción en efectivo y acciones que se espera completar en 2027 y que valora en unos 39.000 millones de euros a la división propietaria de marcas como 'Hellmann's' o 'Knorr'.

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