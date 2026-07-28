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Finlandia cierra parcialmente su espacio aéreo y marítimo por la presencia de drones

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Las autoridades finlandesas han procedido este martes al cierre parcial del espacio aéreo y marítimo del país por motivos de seguridad y ante la presencia de drones, especialmente en ciudades como Kotka, en la parte occidental del golfo de Finlandia, que da al mar Báltico.

El servicio de tráfico aéreo local, Fintraficc ANS, ha indicado en un comunicado que se ha emitido un aviso por el que se informa de este cierre parcial, que va desde la localidad de Hurppu, en el este, hasta la isla de Kepsalo, en el oeste, y la de Haapasaari, en el sur.

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Así, los vuelos en esta zona quedan restringidos en altitudes de hasta 20 kilómetros. Mientras, el Ejército ha confirmado que este cierre es "necesario para derribar de forma más segura posibles drones que incurran en territorio finlandés", tal y como ha recogido la cadena Yle.

Desde el pasado mes de marzo, las autoridades han alertado de un aumento de este tipo de vehículos aéreos no tripulados. En al menos tres incursiones de este tipo, los aparatos llevaban cargas explosivas sin detonar.

Por otra parte, las restricciones en la zona marítima del este del país también buscan "garantizar la seguridad" y crear las "condiciones para la interceptación de drones" en caso de que sea necesario.

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