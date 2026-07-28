El ex consejero delegado de Endesa, José Bogas, se incorpora al consejo de administración de Berkeley

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Berkeley ha anunciado que el ex consejero delegado de Endesa, José Bogas Gálvez, ha sido nombrado consejero no ejecutivo independiente de la empresa, según ha indicado en un comunicado este martes.

Berkeley ha destacado que Bogas se incorpora al consejo de administración tras una "larga y exitosa" carrera en Endesa, que incluye 12 años como consejero delegado, durante los cuales "lideró la transformación de la empresa para mantener su liderazgo en el sector eléctrico español".

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Bogas dimitió como consejero delegado de Endesa el pasado mes de abril, pero sigue siendo consejero de la empresa multinacional de suministro eléctrico.

VICEPRESIDENTE HONORARIO DEL CONSEJO DEL CLUB DE LA ENERGÍA

Berkeley también ha destacado que Bogas ha participado en instituciones del sector energético. Entre otras, fue miembro del consejo de administración de la Asociación de Empresas de Electricidad (Aelec) y, en la actualidad, es vicepresidente honorario y miembro del consejo del Club de la Energía de España.

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"Su importante contribución al sector energético ha sido ampliamente reconocida con numerosos premios, entre los que se incluyen el 'Premio Influential' en la categoría de 'Trayectoria Profesional' otorgado por 'El Confidencial' en 2024, el premio 'Ejecutivo del Año' de 'Merca2' en 2025, y el premio 'Mejor Visión de Futuro 2025' de 'Forbes', otorgado por Forbes España", ha añadido la compañía.

Berkeley ha subrayado que este nombramiento "reforzará sustancialmente la posición y la influencia de la firma en España, ya que sus más de 40 años de experiencia en los sectores energéticos español y europeo en general, junto con sus amplias redes empresariales y gubernamentales, serán de gran ayuda para la empresa en su esfuerzo por resolver la actual situación en materia de permisos y, en última instancia, impulsar el Proyecto de Salamanca hacia la producción".

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El director ejecutivo de Berkeley, Robert Behets, ha comentado que están "encantados de dar la bienvenida a José al consejo".

"Contar con una persona del calibre y la experiencia de José, que dispone de amplias redes de contactos en el ámbito empresarial y gubernamental, reforzará enormemente nuestra posición e influencia en España, lo que ayudará en gran medida a Berkeley en su empeño por desbloquear la situación de las autorizaciones del Proyecto Salamanca", ha concluido.

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