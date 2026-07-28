El asistente Meta AI se incorpora a los mensajes directos de Threads

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El asistente inteligente Meta AI se ha incorporado a los mensajes directos de la red social Threads donde los usuarios podrán conversar con él para que los resultados que ofrecen no aparezcan de manera pública en el 'feed'.

Meta AI está disponible en el 'feed' público de Threads, lo que implica que cuando se le pregunta algo, las respuestas aparecen de manera pública, a la vista de otros usuarios. Este asistente se ha extendido ahora a los mensajes directos, para que las conversaciones se mantengan privadas.

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Al igual que Facebook, Instagram y WhatsApp, los usuarios de Threads pueden conversar de manera directa e individual con el asistente para hacer preguntas, explorar temas y obtener más contexto, y usar en sus peticiones imágenes, enlaces o vídeos, como informan desde Meta en un comunicado.

Además, la compañía continúa probando Meta AI en el 'feed' público de Threads en un número limitado de países a nivel mundial, con el objetivo de recoger sus opiniones y diseñar su despliegue más amplio.