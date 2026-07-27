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Terminan las llamadas gratuitas de España con Venezuela tras los terremotos

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Madrid, 27 jul (EFE).- Telefónica, MasOrange y Vodafone España suprimieron ya, o lo harán los próximos días, medidas extraordinarias como llamadas gratuitas para facilitar las comunicaciones entre España y Venezuela a causa de los terremotos que sacudieron el país sudamericano, indicaron a EFE fuentes de las compañías de telefonía.

Telefónica será la última de las tres grandes operadoras en hacerlo, pues mantendrá vigente esta iniciativa hasta el 1 de agosto, según informó este lunes a sus clientes.

A partir de esa fecha, las llamadas y los mensajes de texto enviados desde España a Venezuela se facturarán con las tarifas habituales.

Los consumos realizados desde el 1 de agosto se reflejarán en la factura correspondiente al mes de septiembre.

Tras los terremotos de Venezuela, Telefónica, MasOrange y Vodafone España activaron en junio medidas especiales para que las personas afectadas pudieran mantenerse en contacto con familiares y allegados.

Esto permitía realizar gratuitamente llamadas internacionales y enviar mensajes de texto desde España, así como utilizar determinados servicios de voz y datos en itinerancia desde Venezuela.

MasOrange activó la medida el 25 de junio y la mantuvo durante quince días, mientras que Vodafone España también confirmó a EFE que ya la dio por finalizada.

De esta manera, las tres grandes compañías de telecomunicaciones que operan en España habrán recuperado el 1 de agosto la facturación habitual de las comunicaciones con Venezuela.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace un mes en el norte del país causó al menos 5.546 muertos y 16.740, según los últimos datos oficiales provisionales. Además, 17.907 personas perdieron la vivienda, aparte de innumerables daños materiales de todo tipo. EFE

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