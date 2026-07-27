Seis detenidos por agresiones violentas a la salida de una discoteca en la Punta de San Felipe

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de varias agresiones tumultuarias y robos con violencia cometidos durante la madrugada del pasado 18 de julio en la zona de ocio de la Punta de San Felipe, en Cádiz. Hasta el momento han sido detenido por estos hechos dos personas consideradas los principales autores de las agresiones, además de otros cuatro jóvenes que, presuntamente, desempeñaban labores de cobertura.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se produjeron sobre las 6,30 horas coincidiendo con la salida de una discoteca ubicada en el complejo de ocio, cuando un numeroso grupo de personas inició una agresión violenta y coordinada contra varios grupos de jóvenes que abandonaban el establecimiento, sin que mediara provocación previa ni causa aparente.

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Ante la gravedad de lo sucedido, la sala del 091 de la Policía Nacional recibió numerosas llamadas de alerta, activándose de inmediato un dispositivo policial con varias dotaciones que se desplazaron hasta el lugar. Los agentes actuaron con rapidez para auxiliar a las víctimas, poner fin a los altercados y realizar las primeras batidas con el objetivo de localizar e identificar a los responsables de los hechos.

Como consecuencia de los hechos, uno de los jóvenes agredidos cayó inconsciente sobre la vía pública, siendo atendido inicialmente por los servicios sanitarios y trasladado posteriormente de urgencia al Hospital Universitario Puerta del Mar. Asimismo, otras dos personas precisaron asistencia médica por las lesiones sufridas durante las agresiones.

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La investigación avanzó con celeridad gracias al trabajo desarrollado por los agentes y a la colaboración prestada tanto por las víctimas como por varios testigos que presenciaron los hechos e intentaron mediar para poner fin a las agresiones. Así, sus manifestaciones, junto con las gestiones de investigación realizadas, permitieron identificar al grupo responsable.

Finalmente, en la mañana del pasado viernes 24, los investigadores procedieron a la detención de los principales autores de las agresiones, así como a otros cuatro jóvenes que, presuntamente, desempeñaban labores de cobertura y apoyo durante la ejecución de los ataques. Todos los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Plaza Dos de Cádiz como presuntos autores de delitos de lesiones y robo con violencia. No obstante, la investigación permanece abierta para determinar si este mismo grupo pudiera estar relacionado con otros episodios de similares características registrados recientemente en el mismo entorno.

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