Polonia pide a EEUU la detención y extradición del exministro de Justicia Zbigniew Ziobro

Las autoridades de Polonia han reclamado a Estados Unidos que detenga y extradite al exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, investigado en su país por 26 presuntos delitos, incluyendo la presunta malversación de 40 millones de dólares (unos 35,1 millones en euros).

"Importante. Hoy se ha presentado a las autoridades de Estados Unidos una solicitud de detención temporal y extradición de Zbigniew Ziobro", ha indicado el portavoz del Gobierno de Polonia, Adam Szlapka, en un mensaje en redes sociales.

Ziobro está reclamado por la justicia polaca por 26 presuntos delitos, entre ellos la presunta pertenencia a una organización criminal y la malversación de fondos.

En medio de la investigación, el exministro huyó a Hungría junto a su ex viceprimer ministro, Marcin Romanowski, donde ambos recibieron asilo político del entonces primer ministro Viktor Orbán.

El pasado mes de mayo Ziobro confirmó que había abandonado Hungría y se encontraba en Estados Unidos, a la vista del cambio político en Budapest y unos pocos días antes de que entrara el Ejecutivo de Péter Magyar, que ya había anunciado que dejaría de proteger al expolítico.

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ESCRITO DE LA FISCALÍA DE POLONIA

En un comunicado, la Fiscalía polaca ha confirmado que las autoridades competentes de Estados Unidos de América recibieron, por vía diplomática, la solicitud contra Ziobro. En el escrito, repasa las irregularidades y el perjuicio al interés público de las acciones del exministro, al tiempo que recuerda que la cooperación entre Polonia y Estados Unidos en materia de extradición se basa en un acuerdo que data de 1996.

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"La solicitud de extradición abarca 19 de los 26 actos descritos en la resolución de imputación. Este alcance se determinó teniendo en cuenta la postura del Tribunal de Distrito de Varsovia", ha indicado la Fiscalía que recuerda que el Tribunal de Apelación determinó que, con respecto a siete actos, "las pruebas recabadas no indicaban una alta probabilidad de su comisión y, por lo tanto, no estaban incluidos en la solicitud de extradición".

"Estos cargos se refieren al incumplimiento de las obligaciones relativas a la supervisión de la gestión de los fondos del Fondo de Justicia, al permitir que Marcin Romanowski tomara decisiones sobre la concesión de subvenciones específicas del Fondo, a pesar de que en ese momento no tenía la facultad para ejercer las funciones de administrador", ha añadido.

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De todos modos, las autoridades polacas insisten en que limitar el alcance de la solicitud de extradición a 19 delitos "no afecta el alcance de la investigación en curso, que continúa abarcando todos los delitos descritos en la resolución de acusación".

Así las cosas, subraya que las pruebas recabadas "permitieron establecer una sospecha suficientemente justificada" de que Ziobro, actual diputado del Sejm, "podría haber cometido los delitos" que se le imputan.