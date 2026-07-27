Los incendios de España evolucionan de manera "positiva", pero sigue la situación compleja

Madrid, 27 jul (EFE).- La ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, informó este lunes de una "evolución positiva" de los incendios forestales durante las últimas horas, aunque subrayó que la situación es "muy compleja".

La preocupación está especialmente en los dos grandes fuegos de las provincias de Ávila y Madrid, en el centro del país, que empezaron a perder fuerza, aunque ya confluyen en algunos lugares, según las autoridades.

Solo el de Ávila, con un contorno de 160 kilómetros, quemó al menos 50.000 hectáreas hasta el momento, y se convierte en el peor de todos los registros españoles de incendios, si bien experimenta una leve mejoría.

En Madrid, disminuye el avance del fuego, pero mantiene tres frentes sin estabilizar, después de destruir un mínimo de 25.000 hectáreas.

A ellos se añade el incendio de la provincia contigua de Toledo, con otras 2.000 hectáreas dañadas.

Cerca de 90.000 personas siguen evacuadas o confinadas por seguridad en el centro del país, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional y asumió el mando único de las operaciones de control y extinción.

En Castellón (este), se perdieron 7.000 hectáreas por ahora en un perímetro de 48 kilómetros, mientras que 16.000 residentes de varios municipios siguen desplazados y en torno a 64.000 permanecen en las viviendas con prohibición de salir.

Más de 40 carreteras secundarias permanecen cortadas en esas cuatro provincias.

En declaraciones a Radio Nacional de España, la ministra Aagesen resaltó que la noche pasada fue "muy compleja" en los trabajos para combatir el fuego y pidió "mucha precaución", más cuando España entra el martes en una fase de riesgo "muy alto" de incendios debido a una probable nueva ola de calor.

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"Insisto, situación muy compleja, pero avanzamos", reiteró para valorar el trabajo de los numerosos efectivos y medios terrestres y aéreos desplegados por el Gobierno, las administraciones regionales y locales y la ayuda enviada por Grecia, Italia, Portugal y Turquía, todo ello con una "excelente coordinación".

El viento fuerte y cambiante, el calor, la poca humedad, una gran masa vegetal y un terreno de relieve abrupto son los factores que favorecieron la rápida propagación de los incendios en el centro de España.

Además del patrimonio natural, quedaron destruidos centenares de casas, automóviles, empresas, fábricas y otros negocios, así como infraestructuras.