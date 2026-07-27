Irán convoca al embajador francés por interferir en los asuntos internos del país

El Ministerio de Exteriores iraní ha convocado este lunes al embajador francés, Pierre Cochard, para pedir al Gobierno de Francia que deje de interferir en los asuntos internos del país después de que París denunciase la detención e interrogatorio de dos trabajadores de su legación diplomática "durante horas".

"El embajador francés fue convocado en la víspera y le recalcamos que Francia debe cesar tales acciones e intervenciones bajo pretextos engañosos", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha explicado que dichas acciones por parte de los funcionarios franceses "tienen antecedentes". "Quien debe disculparse con Irán es Francia porque bajo el amparo de la misión diplomática y la Embajada ha llevado a cabo acciones que no se justifican en absoluto según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961", ha criticado.

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Baqaei ha incidido así en que, "bajo pretextos engañosos" como la promoción de los Derechos Humanos o el apoyo a la sociedad civil, los funcionarios franceses "interfieren en los asuntos internos de Irán". "Hemos dejado clara nuestra postura", ha dicho el portavoz, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

Esto se produce después de que el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, denunciara el pasado lunes que dos diplomáticos habían sido detenidos e interrogados durante horas por los servicios de seguridad iraníes, incluso uno de ellos sufriendo una presunta agresión física.

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"El domingo por la noche, dos funcionarios de la Embajada de Francia en Irán fueron el blanco de una acción de intimidación extremadamente grave por parte de los servicios de seguridad iraníes, en flagrante violación de las inmunidades diplomáticas de las que gozan", denunció en redes sociales.

Barrot afirmó que ambos se encargan de los programas de apoyo a la sociedad civil, en particular a los artistas y científicos iraníes. "He hecho saber al ministro de Exteriores de Irán que esta gravísima e inadmisible afrenta a la integridad de nuestros funcionarios no podrá quedar sin respuesta", indicó.

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El Ministerio de Exteriores de Francia convocó al encargado de negocios de Irán para trasladarle una queja formal por lo sucedido. "Esta constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de las Convenciones de Viena, de las que Irán es parte, que garantizan la seguridad del personal diplomático y constituyen la base de las relaciones entre Estados", señaló.