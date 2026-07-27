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Herido un hombre de 71 años tras sufrir una caída con su motocicleta en la rotonda de Chile con la LO-20, en Logroño

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Un hombre de 71 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir una caída con su motocicleta en la rotonda situada entre la calle Chile y la LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 11,25 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

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Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

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