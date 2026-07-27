El descubridor de Antonelli abandona Mercedes-Benz y firma por Red Bull hasta 2027

El exresponsable del programa de cantera de Mercedes-Benz Gwen Lagrue abandonó este lunes la escudería alemana de Fórmula 1, tras once años, y se incorporó a Red Bull Racing para desempeñar una función similar hasta 2027, según han comunicado ambos equipos en sus cuentas oficiales de 'X'.

"Juntos, hemos desarrollado a muchos pilotos jóvenes, incluidos nuestros actuales pilotos de F1, George Russell y Kimi Antonelli, y has hecho una contribución fantástica. Hemos construido un verdadero sucesor del equipo 'junior' original de Mercedes-Benz, y dejas en su lugar un grupo talentoso para continuar con este trabajo. Las relaciones profesionales pueden llegar a su fin, pero siempre seguiremos siendo amigos, con una mentalidad compartida", expresó la marca alemana en 'X'.

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Lagrue fue el responsable del programa de cantera de Mercedes durante once años, etapa en la que contribuyó a la formación del actual líder del Mundial Antonelli, así como de su compañero Russell, del piloto de Williams Alex Albon y del francés de Haas Esteban Ocon.

Ahora, en Red Bull, Lagrue sustituirá al expiloto y exasesor Helmut Marko como director del programa de cantera del equipo austriaco, después de que este impulsara las carreras deportivas de los tetracampeones Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013) y Max Verstappen (2021, 2022, 2023 y 2024).

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El director ejecutivo y jefe de equipo de Oracle Red Bull Racing, Laurent Mekies, expresó en la presentación que "Gwen es uno de los mejores desarrolladores de talento en la F1". "Conozco de primera mano la experiencia, el liderazgo y la pasión que aporta al desarrollo de jóvenes pilotos", añadió.

Y a su vez, Gwen Lagrue consideró que esta nueva etapa en Red Bull marca el comienzo de un "emocionante capítulo" para él. "Tras once años memorables en Mercedes, sentí que este era el momento adecuado para asumir un nuevo reto y seguir creciendo personal y profesionalmente", concluyó.

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