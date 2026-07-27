Cataluña y Vietnam buscan cooperar en ámbitos como la tecnología, el turismo y el deporte

Bangkok, 27 jul (EFE).- Cataluña y Vietnam acordaron este lunes en Hanói explorar vías de cooperación en ámbitos como la tecnología, el turismo, el deporte, la logística y la agroalimentación, en el marco de la gira por el Sudeste Asiático del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que también visitará Singapur.

Illa, acompañado del conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, mantuvo una reunión con el viceprimer ministro vietnamita, Pham Gia Tuc, en la que analizaron "puntos de cooperación en materia de tecnología, de logística, de industria agroalimentaria, y también de cooperación deportiva y cultural", según explicó a los medios al término del encuentro.

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"Se está trabajando para que España y Cataluña tengan estatus de 'asociación estratégica' con Vietnam (...). Creo que se han abierto puertas importantes", aseveró el presidente catalán.

Illa destacó el interés del Gobierno vietnamita por colaborar con Cataluña en materia deportiva, y aseguró que ambas partes han planteado la posibilidad de que las autoridades catalanas "ayuden en la formación y el desarrollo del fútbol" en la que se erige como una de las economías más dinámicas de Asia, según fuentes de la Generalitat.

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"Han visto a la selección española (en el Mundial de Fútbol 2026), han visto la importante presencia de jugadores catalanes y nos han pedido explorar colaboraciones en este sentido y lo trabajaremos con el conseller de Deportes", afirmó Illa ante los medios.

En materia de turismo, sector clave para la economía de Hanói, el presidente dijo que se han explorado vías de colaboración para que Cataluña reciba a turistas vietnamitas y viceversa.

Illa subrayó el hecho de que Vietnam sea una de las economías con mayor crecimiento, además de su plan para crecer a un ritmo de dos dígitos en las próximos años, y su papel como uno de los países centrales del Sudeste Asiático.

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En la tarde local, el líder catalán se reunirá con la agencia vietnamita dedicada a atraer inversión y se espera la firma de un acuerdo entre la Cámara de Comercio de Barcelona y la de Vietnam.

El jefe del Ejecutivo catalán continuará con su agenda internacional en el Sudeste Asiático, donde hasta el 30 de julio se reunirá con agentes económicos de relieve, visitará empresas catalanas con presencia en Vietnam y Singapur y hablará con la principal aerolínea de cada país para promover la movilidad entre Cataluña y la región.

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Es el tercer viaje institucional de Illa al continente asiático, después de visitar Japón y Corea del Sur en mayo de 2025, y China en julio del mismo año, de acuerdo con la Estrategia Asia aprobada por el Gobierno catalán para el periodo 2025-2030.