Berterame recibe el alta tras pasar la noche en el hospital

Washington, 26 jul (EFE).- El delantero argentino Germán Berterame recibió este domingo el alta médica tras pasar la noche en un hospital de Montreal (Canadá), donde fue ingresado después del fuerte impacto que forzó su salida del campo en ambulancia durante un partido del Inter Miami por la MLS.

"Berterame se encuentra bien. Recibió el alta hospitalaria este domingo y regresa a casa después de pasar la noche en observación en el Hospital General de Montreal", informó su club, el Inter Miami, en un comunicado.

El comunicado detalló que el delantero argentino, nacionalizado mexicano, "sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz" y que en los próximos días iniciará un proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Berterame sufrió un impacto en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.

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Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inconsciente, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped ante la conmoción de compañeros, rivales y afición.

Después del partido, el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, informó que el futbolista estaba consciente. EFE