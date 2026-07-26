Agencias

Pakistán alerta de nuevas crecidas de ríos tras las lluvias del monzón

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Islamabad, 26 jul (EFE).- Pakistán alertó este domingo de nuevas crecidas de ríos en el este del país tras varios días de lluvias torrenciales del monzón, que han dejado amplias zonas bajo el agua y causado daños en cultivos, ganado e infraestructuras, según autoridades y medios locales.

Las autoridades paquistaníes advirtieron de que los ríos Chenab y Ravi podrían alcanzar niveles de crecida medios o altos en las próximas 24 horas, después de que el desbordamiento de varios canales y drenajes inundara zonas de la provincia oriental de Punjab.

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Cerca de 400 kilómetros cuadrados quedaron bajo el agua en áreas en las divisiones de Lahore y Gujranwala, informó el diario paquistaní Dawn.

La crecida ya ha causado daños en cultivos, ganado e infraestructuras, mientras las administraciones distritales han acelerado medidas de respuesta, incluida la instalación de campamentos de ayuda en zonas vulnerables.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán advirtió también de un aumento del riesgo de inundaciones en varias zonas del país por las lluvias monzónicas, con crecidas en ríos y arroyos en Punjab, Khyber Pakhtunkhwa y partes del norte de Baluchistán.

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Pakistán atraviesa cada año una temporada de monzón marcada por inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas, especialmente en zonas próximas a ríos y drenajes.

Desde finales de junio, al menos 81 personas han muerto en Pakistán por incidentes relacionados con las lluvias del monzón, según el último balance de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres citado por medios paquistaníes. EFE

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