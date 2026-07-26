Norris celebra su primer triunfo del año en Hungría

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha logrado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han terminado decimocuarto y decimonoveno, respectivamente.

En Hungaroring, el vigente campeón del mundo celebró su primer triunfo del año justo antes del parón veraniego, todo tras una carrera sólida en la que la alegría en Woking no pudo ser total por un problema en la caja de cambios del australiano Oscar Piastri cuando luchaba con su compañero por la victoria.

PUBLICIDAD

La cruz fue para Ferrari, que en un circuito en el que se presentaba como el coche más rápido no fue capaz de meter a ninguno de sus dos monoplazas en el podio, en parte por el error estratégico de parar a ambos bajo 'virtual safety car'. El británico Lewis Hamilton cruzó la meta cuarto, aunque perdió la posición con su compañero, el monegasco Charles Leclerc, por exceder el límite de velocidad en el 'pitlane'.